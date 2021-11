Engagement des employés : le succès est égal à l’établissement de la confiance et à l’élimination de la peur

La confiance que nous construisons entre toutes nos parties prenantes joue un rôle de premier plan dans la gestion des moments difficiles.

Par Yashraj Bhardwaj

La confiance engendre la confiance ; un adage omni contextuel, mais peu pratiqué. Cela est vrai pour presque toutes les facettes de la vie. Cependant, lorsqu’il s’agit d’organisations, cela devient un sujet qui nécessite une attention et une réflexion sérieuses à tous les niveaux. L’un des facteurs les plus importants qui définit le succès à long terme de toute organisation est son personnel.

L’engagement sain et productif des employés est un must. Le facteur le plus important qui y contribue est la confiance accordée aux employés dans l’ensemble de l’organisation. Il est impératif de faire confiance pour être digne de confiance. Le manque de confiance entre les hiérarchies peut être préjudiciable à toute organisation. Les employés qui sentent que leurs supérieurs leur font confiance sont généralement très confiants sur le lieu de travail. Cela conduit évidemment à une productivité plus élevée et à un effort accru.

La confiance est toujours une voie à double sens. Si les managers doivent tout mettre en œuvre pour gagner la confiance de leurs subordonnés, ils doivent également leur faire confiance dans une égale mesure. Ce qui est important ici, c’est que chacun définisse la confiance du point de vue de la personne en face et non de son propre point de vue.

S’il est important de se concentrer sur les employés dans le contexte de cette discussion, ce ne sont pas seulement eux, mais l’ensemble de l’univers des parties prenantes qui doit être pris en compte. Une organisation doit établir la confiance avec toutes ses parties prenantes. Cela est vrai tant pour les revenus que pour les coûts. Des vendeurs aux revendeurs et dans certains cas même aux associés du service client, il est important qu’une organisation crée un environnement de confiance mutuelle.

La confiance que nous construisons entre toutes nos parties prenantes joue un rôle de premier plan dans la gestion des moments difficiles. Il n’y a pas de meilleure preuve de cela dans l’histoire que ces dernières années. Le verrouillage qui a été imposé à travers le monde a fait chuter les entreprises comme jamais auparavant. C’est exactement à ce moment-là que la confiance que les organisations avaient construite avec leurs différentes parties prenantes est venue à leur défense. Des échéanciers de paiement différés à la réduction des indemnisations, c’est la confiance que les organisations ont bâtie qui les a aidés envers les parties prenantes ; qu’il s’agisse d’employés ou de fournisseurs qui y croient.

Yashraj Bhardwaj, associé, Petonic Infotech

Alors que la confiance est un facteur absolument important, un autre aspect majeur qui doit être pris en compte est un environnement dépourvu de peur. En fait, cela a la priorité et contribue à établir la confiance à l’intérieur et à l’extérieur d’une organisation.

Le partage d’informations et la communication honnête et ouverte favorisent la transparence et donc la confiance. Mais ce partage d’informations et cette communication honnête ne peuvent se faire sans un environnement sans peur. La peur de la réprimande ou du ridicule peut tuer le moral des employés. D’un autre côté, pour les parties prenantes externes, la peur de se retirer des engagements peut être contre-productive pour toute organisation.

Il est important pour chaque organisation d’investir de manière adéquate – du temps ainsi que des ressources pour assurer un environnement de travail sans peur ainsi que pour établir la confiance avec toutes ses parties prenantes. La fiabilité est nécessaire au travail. Cela affecte non seulement la dynamique interne, mais aussi l’efficacité et la productivité individuelles.

(L’auteur est chez Partner, Petonic Infotech. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

