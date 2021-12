Engager une organisation autre que BRO pour développer des infrastructures critiques dans les zones côtières : panel parlementaire auprès du ministère de la Défense

Le comité avait précédemment recommandé une étude approfondie sur les besoins du BRO dans les zones côtières en tenant compte de l’évaluation des menaces et des besoins opérationnels actuels.

Le ministère de la Défense devrait engager une organisation autre que la Border Roads Organization (BRO) pour développer des infrastructures critiques dans les zones côtières de l’Inde, en gardant à l’esprit qu’une attaque terroriste précédente a eu lieu par la route maritime, a suggéré mercredi un rapport d’une commission parlementaire.

Le comité avait précédemment recommandé qu’une étude approfondie sur les besoins du BRO dans les zones côtières, compte tenu de l’évaluation actuelle des menaces et des besoins opérationnels des forces, puisse être entreprise par le ministère de la Défense en consultation avec les forces armées et le BRO.

« À cet égard, le ministère a fait valoir que l’emploi de BRO pour la construction de routes dans la région côtière a reçu une priorité moindre, car l’armée a accordé une priorité plus élevée au développement des infrastructures le long des frontières nord », a déclaré le rapport du Comité permanent de la défense.

La commission a exprimé sa conviction que compte tenu des défis géostratégiques actuels, de l’augmentation du trafic maritime et d’un précédent attentat terroriste par voie maritime, la sécurité dans les zones côtières est d’une importance primordiale.

Le rapport a été déposé à Lok Sabha mercredi.

Par conséquent, le comité a recommandé dans son rapport que, puisque le BRO est actuellement engagé dans le développement d’infrastructures stratégiques le long des frontières du nord, « la faisabilité d’engager d’autres organisations/autorités compétentes, comme mesure à court terme, pour le développement d’infrastructures essentielles dans les zones côtières pourra être explorée par le ministère de la Défense pour renforcer notre sécurité maritime et côtière ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.