Engelbert Humperdinck atteint d’une grave maladie

Le chanteur Engelbert Humperdinck a été contraint d’annuler ses prochains concerts au Royaume-Uni après avoir été atteint d’une grave infection virale qui l’a laissé « complètement invalide ». L’homme de 85 ans a déclaré qu’il espérait reprogrammer les spectacles pour l’année prochaine. Humperdinck, de son vrai nom Arnold George Dorsey, a vendu plus de 140 millions de disques dans le monde et est surtout connu pour une série de tubes dans les années 1960 et 1970 des deux côtés de l’Atlantique.

« Mes chers fans, je suis tellement bouleversé d’avoir à vous raconter que nous devons annuler notre tournée au Royaume-Uni. J’ai contracté une infection virale des bronches et je suis traité pour cela maintenant. Cela ne s’est jamais produit auparavant et je suis tellement Je voulais tous vous voir dans les 14 villes », a écrit Humperdinck dans un communiqué publié sur sa page Twitter et son site Web le 10 novembre. « Nous allons reporter les spectacles au début de l’année prochaine. Restez bien et rappelez-vous… ..Je vous aime. »

Le représentant de Humperdinck a également déclaré au Sun qu’il avait contracté une « maladie virale très désagréable » qui l’avait laissé « complètement incapable pendant quelques jours ». Il a annulé des spectacles à Manchester et Cambridge juste avant qu’ils ne commencent. Il a également reporté des spectacles à Sheffield, Bournemouth, Basingstoke et Leicester. Il devrait commencer une série de représentations aux États-Unis au Agua Caliente Casino Resort de Ranch Mirage, en Californie, le 4 décembre. Aucune annonce n’a encore été faite pour ces spectacles.

« Engelbert est l’une des stars les plus travailleuses du showbiz et il a inquiété tout le monde quand il est tombé malade », a déclaré un initié au Sun. « C’est un vrai professionnel et il veut se remettre sur les rails dès que possible, mais personne ne veut qu’il se pousse trop fort. »

La tournée d’automne au Royaume-Uni était la première de Humperdinck depuis le début de la pandémie de coronavirus. Avant le début de la tournée, Humperdinck a déclaré à Hollywood Sopabox qu’il s’agissait de la plus longue pause de sa carrière. « Cela fait 19 mois que je ne suis pas sur scène et ce sera agréable de reprendre la route et de faire ces choses, de voir des fans et des amis », a déclaré Humperdinck. « Ça va être bien. J’ai très hâte. Il y a certainement un peu de nervosité impliquée. »

« Je ne suis jamais parti aussi longtemps de ma vie. J’ai fait des tournées mondiales chaque année et j’ai toujours joué chaque mois de l’année partout et tout le temps », a poursuivi le chanteur. « Depuis la pandémie, il n’y a rien eu, et c’est assez angoissant en fait de savoir que je vais y retourner. C’est comme tout recommencer, mais c’est excitant. »

Humperdinck était l’un des artistes les plus vendus au Royaume-Uni dans les années 1960, grâce à des tubes comme « Release Me », « The Last Waltz », « Am I That Easy to Forget » et « A Man Without Love ». Au cours des années 1970, il a remporté des succès aux États-Unis avec « After The Lovin' » et « This Moment in Time ». Sa dernière sortie est un EP, Regards, avec des reprises de « Funny How Time Slips Away » de Willie Nelson, « Let It Be Me » des Everly Brothers, « What a Wonderful World » de Louis Armstrong, « Blue Christmas » d’Elvis Presley et un nouvelle version orchestrale de « Smile » de Charlie Chaplin. L’EP sortira vendredi.