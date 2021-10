Engiven et GVNG s’associent pour aider avec les dons cryptographiques aux organisations à but non lucratif

TL;Répartition DR

• Le portefeuille GVNG est activé pour accepter tout don cryptographique.

• Engiven vise à faire bénéficier plus d’un million d’ONG avec des dons cryptographiques.

Les ONG profitent de la crypto, et maintenant Engiven et GVNG s’associent pour aider avec les dons de crypto. Les deux sociétés s’associent pour promouvoir le don de crypto-monnaies auprès de leurs clients et d’autres personnes intéressées.

Selon l’annonce, la société de technologie GVNG et l’association caritative Engiven ont créé le portefeuille GVNG pour collecter des dons. Il est prévu que le portefeuille crypto servira de pont pour soutenir plus d’un million d’ONG des États-Unis et de pays étrangers.

Les organismes de bienfaisance reçoivent le support du portefeuille GVNG pour un don crypto réussi

Le PDG de GVNG a déclaré que ce projet correspondrait au seul actuellement créé pour soutenir les dons de crypto. L’agent précise également que leurs objectifs ne seraient pas atteints s’ils n’étaient pas associés à Engiven. Le portefeuille GVNG vise à aider les personnes attirées par les crypto-monnaies à faire don d’une partie de leurs gains.

La plate-forme de don de crypto visera également à élargir l’éventail des transactions entre clients nationaux et étrangers, étant donné que les crypto-monnaies traversent les frontières. GVNG se chargera de toute la gestion de ces dons afin que les ONG bénéficiaires puissent les utiliser.

Engiven a transformé les dons cryptographiques en monnaie fiduciaire telle que le dollar, l’euro, la livre sterling, etc. La société de dons a également pour tâche de transférer les fonds sur la plate-forme GVNG pour qu’ils soient retirés par des organisations caritatives. Les transactions ne seront pas soumises à l’impôt, de sorte que l’ONG recevra tout l’argent donné.

La société de dons de crypto étend son plan à d’autres pays

Le PDG d’Engiven a revendiqué la plus grande satisfaction d’atteindre ses objectifs avec le don de crypto à d’autres territoires. James Lawrence, le co-fondateur et PDG d’Engiven, a toujours rêvé d’accepter des dons en cryptos mais n’a jamais pu le terminer par manque de soutien. Cependant, GVNG a répondu à cet appel en fournissant ses services à l’entreprise.

Des organismes de bienfaisance ont été impliqués dans ce don de crypto en raison de sa polyvalence et de son approbation mondiale. Les crypto-monnaies sont utilisées aux États-Unis et dans d’autres régions comme l’Asie, l’Europe, l’Inde ou encore l’Amérique latine, bénéficiant de dons.

Ces ONG considèrent également Bitcoin pour sa valeur sur le marché. Certains organismes de bienfaisance acceptent les cryptos comme paiement direct, tandis que d’autres préfèrent les utiliser comme passerelle pour les échanger dans leur devise locale.

Le portefeuille de GVNG proposera les deux formulaires de retrait, afin que l’ONG ne se sente pas obligée de retirer des dons. Pour l’instant, il n’y a pas plus de détails sur les dons de crypto sur GVNG, mais la société de technologie devrait accepter diverses crypto-monnaies.