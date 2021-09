Engouement pour la crypto : gestionnaires de fortune, investisseurs institutionnels prêts à investir dans Bitcoin, d’autres pour la première fois

47% des personnes interrogées dans l’enquête ont cité les perspectives de croissance du capital à long terme des crypto-monnaies et des actifs numériques comme principale raison d’investir de l’argent dans des actifs numériques.

Un nombre croissant d’investisseurs institutionnels et de gestionnaires de patrimoine, qui n’ont jamais été exposés aux cryptos et aux actifs numériques, cherchent à faire leur premier pari au cours de l’année à venir alors que Bitcoin, Ethereum et d’autres continuent d’attirer l’attention du grand public. Selon une enquête menée auprès de gestionnaires de fortune et d’investisseurs institutionnels des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne et des Émirats arabes unis par le gestionnaire d’investissement européen Nickel Digital Asset Management, selon le portail Institutional Asset Manager, l’investissement réalisé dans la plupart des cas sera simplement un « test » du marché en termes de fonctionnement, d’infrastructure et de liquidité.

« Les entreprises ont déjà ajouté des cryptos. Par exemple, MicroStrategy a eu beaucoup de succès avec les cryptos. De nombreux investisseurs internationaux investissent via Grayscale Bitcoin Trust. Il y a donc une ambiance d’entreprise selon laquelle Bitcoin et Ethereum se sont déjà avérés être un très bon atout contre l’inflation. En cas de crise financière à l’avenir due à des cas tels que le problème d’Evergrande, les investisseurs voudraient envisager autre chose que l’or pour détourner leur investissement du marché des capitaux qui pourrait constituer une couverture fiable. Bitcoin est utile dans ce scénario », a déclaré Hitesh Malviya, fondateur de itsblockchain.com à Financial Express Online.

47% des personnes interrogées dans l’enquête ont cité les perspectives de croissance du capital à long terme des crypto-monnaies et des actifs numériques comme principale raison d’investir de l’argent dans des actifs numériques. D’un autre côté, un plus grand nombre d’entreprises et de gestionnaires de fonds investissant dans les crypto-monnaies était une autre raison pour 44% des personnes interrogées d’investir, car cela leur donne plus de confiance dans les actifs numériques. L’amélioration de l’environnement réglementaire était la raison pour 41% des répondants tandis que 34% ont déclaré que cela était dû à une bonne couverture contre l’inflation, a noté le portail avec les résultats de l’enquête.

« Il ne fait aucun doute que le marché des crypto-actifs devient de plus en plus courant dans les secteurs institutionnels et de la gestion de patrimoine. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment les bonnes performances du marché pendant la crise de Covid, des investisseurs et des entreprises plus établis approuvant le marché, et l’amélioration de l’infrastructure et du cadre réglementaire du secteur », a déclaré Henry Howell, responsable du développement commercial de Nickel Digital sur les résultats de l’enquête. .

La société d’intelligence économique MicroStrategy est la plus grande entreprise publique au monde en termes de détention de bitcoins. Récemment ce mois-ci, il avait annoncé l’achat de 5 050 bitcoins supplémentaires pour 242,9 millions de dollars, ce qui a porté son nombre total de bitcoins à 114 042 acquis pour 3,16 milliards de dollars. Selon Buy Bitcoin Worldwide, Tesla, Galaxy Holdings, Voyager Digital, Square, étaient d’autres principaux détenteurs de bitcoins publics.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

