Engouement pour la crypto : l’adoption de DeFi en Inde est la sixième plus élevée au monde, selon Chainalysis

Les Indiens s’accrochent à l’économie de la crypto-monnaie. Le pays avec près de 1,4 milliard d’habitants n’a pas seulement le deuxième niveau d’adoption de crypto-monnaie le plus élevé au monde, il fait également partie des 10 premiers pays avec la plus forte adoption du système de finance décentralisée (DeFi). Selon le Global DeFi Adoption Index 2021 de la plate-forme de données blockchain Chainalysis, l’Inde était classée sixième en termes d’adoption de DeFi avec les États-Unis, le Vietnam, la Thaïlande, la Chine et le Royaume-Uni dans le top cinq. DeFi implique essentiellement un système financier, construit principalement au-dessus du réseau Ethereum, dans lequel les produits financiers sont disponibles sur le réseau blockchain décentralisé et ouverts à toute personne d’une manière peer-to-peer au lieu d’accéder aux intermédiaires tels que les banques ou un entreprise pour faciliter une transaction. L’achat et la vente d’actifs numériques font partie des cas d’utilisation courants de DeFi.

«La position dominante de l’Inde dans l’adoption de DeFi indique que les investissements cryptographiques en Inde sont répandus et profondément enracinés dans l’économie du pays. Je pense qu’il serait sage de dire que la plupart des entreprises et la communauté crypto sont à l’origine de l’adoption de DeFi en Inde. Il est urgent de diffuser DeFi auprès des masses pour transformer le système financier indien et le préparer pour l’avenir. Lorsque les masses indiennes commenceront à adopter DeFi, nous verrons l’Inde en tête de l’indice d’adoption de DeFi », a déclaré Shivam Thakral, PDG de BuyUcoin à Financial Express Online.

Source : Indice mondial d’adoption du DeFi de Chainalysis 2021

Les données suggèrent que si l’adoption de la crypto-monnaie à la base est généralement la plus élevée dans les marchés émergents, l’adoption de DeFi est la plus forte dans les pays à revenu élevé qui avaient déjà une utilisation importante de la crypto-monnaie, en particulier parmi les commerçants et les investisseurs institutionnels, a noté l’indice.

Selon David Gogel, responsable de la croissance chez dydx d’échange décentralisé, les commerçants à grande échelle – des individus opérant à un niveau professionnel aux fonds spéculatifs de crypto-monnaie – ont été les plus grands utilisateurs de DeFi jusqu’à présent. L’indice l’a cité en disant : « Ce sont des gens qui sont dans l’industrie depuis un certain temps et qui ont suffisamment de fonds pour expérimenter de nouveaux actifs. À long terme, à mesure que les prix du gaz ETH baisseront, il deviendra accessible à un plus grand nombre de personnes. » Chainalysis avait classé l’Inde au deuxième rang après le Vietnam en termes d’adoption de la cryptographie dans son indice mondial d’adoption de la cryptographie 2021 publié la semaine dernière, tandis que l’adoption mondiale de la cryptographie a augmenté de 880% entre juin 2020 et juillet 2021.

Mercredi, l’ancien gouverneur de la RBI Raghuram Rajan avait déclaré au . Global Markets Forum que si les crypto-monnaies ont un “avenir potentiel”, des pièces stables particulièrement bien réglementées, mais que les fondamentaux étayant leurs valorisations n’étaient pas clairs, à part un “environnement grisant”, avec des conditions monétaires faciles. politique alimentant tous les prix des actifs. Il a noté que les cryptos ne seront pas “votre dernier recours” dans un scénario apocalyptique, avait rapporté ..

