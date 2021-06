Engrais P&K : augmentation de 140% de la subvention pour coûter au gouvernement Rs 15 000 crore

in

La facture totale des engrais pour l’exercice en cours est fixée à Rs 79 530 crore, contre Rs 1,28 lakh crore, l’urée étant l’engrais le plus couramment utilisé et le plus subventionné.

Le comité du Cabinet sur les affaires économiques (CCEA) a approuvé mercredi une augmentation de 140% de la subvention sur le phosphate diammonique (DAP) pour la saison kharif en cours, une mesure qui pourrait gonfler la facture des subventions aux engrais pour l’exercice en cours de Rs 14 775 crore. Avec cette décision, la subvention sur le DAP passera à 1 200 Rs/sac, soit la moitié du taux auquel les agriculteurs achètent le nutriment. En effet, les agriculteurs obtiendront le DAP au même taux que lors de la dernière campagne d’été, à l’abri de la flambée des prix sur les marchés internationaux.

L’allocation budgétaire pour la subvention des engrais P & K pour l’exercice 22 est de 20 720 crore de Rs contre 37 372 crore de Rs dépensé au cours de l’exercice 21. La facture totale des engrais pour l’exercice en cours est fixée à Rs 79 530 crore, contre Rs 1,28 lakh crore, l’urée étant l’engrais le plus couramment utilisé et le plus subventionné.

Alors que les prix du DAP et des engrais complexes avaient bondi sur le marché intentionnel, certaines des sociétés nationales d’engrais ont fortement augmenté les prix de ces nutriments pour les cultures pour la saison estivale. Cette décision aurait pu réduire la consommation de ces engrais et donc les rendements des cultures, à moins que le gouvernement n’intervienne pour atténuer le coup porté à la communauté agricole.

Depuis plus d’une décennie, les prix aux agriculteurs des engrais phosphatés et potassiques sont dans une large mesure déterminés par le marché car les subventions accordées par le gouvernement sont fixes. Ces engrais sont pour la plupart importés.

« Considérant cette crise des prix du DAP en Inde…, Gol a augmenté les taux de subvention dans le cadre du programme de subvention basé sur les nutriments en tant que package spécial pour les agriculteurs de telle manière que la MRP du DAP (y compris d’autres engrais P&K) puisse être maintenue au niveau de l’année dernière. niveau jusqu’à la saison kharif actuelle », a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Le 19 mai, une réunion de haut niveau présidée par le Premier ministre Narendra Modi avait approuvé les nouveaux taux de subvention du DAP pour la saison kharif en cours.

Les prix internationaux de l’acide phosphorique, de l’ammoniac et d’autres articles utilisés dans le DAP ont augmenté de 60 à 70 % depuis fin mars. Les prix du DAP fini sur le marché international ont également augmenté. Malgré cette forte augmentation, les prix du DAP en Inde n’ont initialement pas été augmentés par les entreprises, mais certaines entreprises ont par la suite augmenté les prix au début de cet exercice. Le gouvernement a ensuite demandé à toutes les entreprises d’engrais de vendre leurs anciens stocks de DAP aux anciens prix uniquement.

Le CCEA a également approuvé « Deep Ocean Mission » en vue d’explorer les ressources océaniques profondes et de développer des technologies en haute mer pour une utilisation durable des ressources océaniques. Le coût estimé de la mission est de Rs 4077 crore pour 5 ans.

Dans une autre décision, le Cabinet a également approuvé l’introduction d’un projet de loi sur les voies navigables intérieures au Parlement pour réglementer et développer le secteur.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.