ENJ en hausse de 59% depuis l’inscription sur eToro ⋆ Crypto nouveaux médias

Une liste eToro a fait des merveilles pour Enjin Coin, qui a augmenté de 11% depuis hier

Enjin Coin (ENJ) a connu un rallye régulier de 59% depuis qu’il a été coté sur le principal courtier de crypto-monnaie eToro il y a un mois. Le projet recommence à prendre de l’ampleur à mesure que les NFT deviennent de plus en plus centraux dans le monde du jeu, les joueurs pouvant profiter d’un nouveau niveau de propriété sur leur vie virtuelle.

Plongez dans cet article pour en savoir plus sur Enjin, ainsi que le meilleur endroit pour acheter des jetons ENJ.

Comment et où acheter Enjin au Royaume-Uni et ailleurs

Enjin est désormais disponible sur eToro, l’un des courtiers en crypto-monnaie les plus populaires et les plus réputés du marché. Cela rend l’achat d’ENJ plus facile que jamais. Inscrivez-vous simplement avec eToro ou notre autre partenaire recommandé ci-dessous et effectuez un dépôt pour commencer à trader dès aujourd’hui. Utilisez toujours des courtiers réglementés comme eToro, car les plateformes sans licence ne peuvent pas protéger votre argent en cas de faille de sécurité.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.



Achetez ENJ avec eToro aujourd’hui

CEX.IO

Cex.io propose l’échange de monnaie fiduciaire contre Bitcoin Ethereum, Tether et 23 autres crypto-monnaies, ainsi que Bitcoin/Ethereum contre l’USD.



Achetez ENJ avec CEX.IO aujourd’hui

Qu’est-ce qu’Enjin ?

Enjin est un projet de crypto-monnaie basé sur Ethereum qui apporte des jetons non fongibles (NFT) au monde du jeu de la manière la plus interconnectée possible. Les développeurs de jeux peuvent tokeniser les éléments du jeu en tant que NFT uniques et uniques, qui ont une valeur réelle soutenue par des jetons ENJ. Enjin Coin (ENJ) est le jeton qui alimente Enjin et permet même aux joueurs d’ouvrir un “magasin” pour les objets du jeu.

La plate-forme Enjin sert également de réseau social de jeu. Chaque objet peut appartenir aux joueurs, qui peuvent “détruire” des objets pour recevoir des pièces ENJ. Cela donne aux objets du jeu une valeur réelle et ouvre un marché multi-jeux où les joueurs peuvent échanger leurs objets préférés.

Dois-je acheter ENJ aujourd’hui ?

Le battage médiatique entourant les NFT dans le secteur des jeux ne fait que se renforcer maintenant que le marché haussier de la crypto est de retour, et la liste eToro d’Enjin a contribué à renforcer l’intérêt viral pour la pièce. ENJ est en hausse de 11% au cours des dernières 24 heures alors que la majeure partie du marché est dans le rouge, ce qui indique une solide performance du marché du projet. C’est potentiellement le bon moment pour investir, avec une forte consolidation posant les bases d’un retour en arrière jusqu’au sommet historique d’ENJ de 3,94 $. Le prix est actuellement de 2,09 $ et l’élan se renforce régulièrement, réduisant ainsi le risque d’un repli.

Cet article est uniquement informatif – aucun des contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.