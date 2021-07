Enjambre voyage dans le temps avec sa nouvelle chanson “Delorean” – El Sol de México

in

La nostalgie a toujours été une constante dans Swarm. Ses chansons, à plusieurs reprises, sont des voyages sonores et lyriques dans le passé. Et sa nouvelle chanson, Delorean, ne fait pas exception. Comme son nom l’indique, il s’inspire de la voiture dans laquelle Marty McFly voyage dans le temps dans la saga Retour vers le futur.

C’est la première chanson entièrement en anglais de ce groupe mexicain qui s’est rencontré il y a plus de 15 ans dans le garage de la ville californienne de Santa Ana, aux États-Unis, pour devenir petit à petit une référence du rock latino-américain.

Dans cette nouvelle chanson, Swarm parle d'”une âme solitaire qui souhaite voyager dans le temps”. Et puis il est inévitable de penser aux débuts du groupe, lorsque MySpace était le foyer de tant d’artistes indépendants dans le monde. C’était une époque où le rock prenait un nouveau souffle de la main des Strokes et des Arctic Monkeys, qui avaient montré qu’un succès massif dans un groupe indépendant était possible.

“J’ai écrit la chanson en pensant à la frustration de ne pas pouvoir retourner dans le passé pour réparer ce qui me pèse dans le présent et génère de l’incertitude pour l’avenir. C’est ce désir d’avoir une machine à remonter le temps. Il nous a semblé que, en tant que symbole de ce sentiment, la Delorean représente quelque chose de nostalgique, quelque chose de mon enfance », explique le chanteur Luis Humberto Navejas.

Delorean est le premier single du nouvel EP du groupe, Ambrosia, qui sortira fin septembre.

La nostalgie est un dénominateur commun de Swarm. Dès le début, nous avons des dons de nostalgie. Au-delà de la Delorean en tant que symbole, nous faisons toujours référence à des choses du passé. Nous aimons tout ce qui a visuellement une sensibilité vintage. Nous aimons les chanteurs de crooner (chant doux) et le rock and roll. La nostalgie a toujours été un drapeau de notre groupe », dit Navejas.

Dans la vidéo de cette nouvelle chanson, Swarm fait plusieurs références à la saga Robert Zemeckis. En effet, la première scène montre les membres d’Enjambre dans une émission télévisée des années 80, où ils préviennent : “Nous venons du futur”, très en référence à cette séquence dans laquelle Marty McFly incarne le grand succès de Chuck Berry —Johnny B. Goode – devant un public d’adolescents des années 50.

En quelque sorte, Delorean est le coup d’envoi d’une tournée qui prétend être le renouveau de Swarm sur scène après plusieurs mois de confinement dû à la pandémie. Ils se sont déjà produits au Théâtre Diana à Guadalajara et au Théâtre Morelos à Toluca et le 22 ils donneront un concert au Tour 4 de l’Autodrome Hermanos Rodríguez, pour clôturer le 24 au Pabellón M à Monterrey.

Ensuite, il y aura une tournée aux États-Unis, où ils joueront à Houston (30 juillet), Dallas (31 juillet), San Antonio (1er août), Los Angeles (5 août) et Chicago (20 août). Le dernier concert de cette tournée sera clôturé au Pa’l Norte Festival, toujours à Monterrey, le 12 novembre.