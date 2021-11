Enjin Coin Price Movement : l’allocation de 100 millions de dollars pour financer un métavers peut-elle avoir un impact ?

Enjin Coin ENJ / USD est un jeton basé sur Ethereum qui permet aux utilisateurs d’utiliser facilement des jetons non fongibles (NFT) et constitue une exigence au sein de l’écosystème Enjin.

Enjin est un logiciel qui encourage les développeurs à créer et à gérer des actifs virtuels sur la blockchain Ethereum et a même publié des kits de développement logiciel (SDK) pour permettre aux utilisateurs de créer des actifs numériques et de les intégrer dans des jeux.

Le financement de 100 millions de dollars pour un métaverse comme catalyseur de croissance

Le 5 octobre, la plate-forme de lancement du jeu blockchain EnjinStarter s’est associée à Enjin pour stimuler la croissance de l’écosystème.

Le 4 novembre, Enjin a annoncé via son compte Twitter qu’ils engageaient 100 millions de dollars dans le fonds du métaverse Efinity.

Cela a formalisé son approche pour construire le métaverse inter-chaînes et son écosystème NFT de manière systématique.

Ce fonds visera à soutenir à la fois les adoptants Enjin et Efinity et d’autres organisations travaillant sur l’intégration de l’écosystème Enjin, les projets Metaverse, les jeux, les applications et projets NFT décentralisés (dApps), les infrastructures décentralisées et les projets pionniers.

Cette annonce précède la prochaine offre de l’équipe d’acquérir un créneau de parachain à Polkadot.

Polkadot ne peut supporter que 100 parachains et en tant que tel, chaque projet doit concourir aux enchères. De plus, Witek Radomski, cofondateur et directeur technique d’Enjin, a déclaré qu’Efinity attirerait de nouveaux acteurs grand public et des collectionneurs NFT dans l’écosystème Polkadot.

Ce fonds de 100 millions de dollars peut également renforcer l’infrastructure NFT cross-chain entre Polkadot et Ethereum.

Dois-je acheter des pièces Enjin (ENJ) ?

Le 5 novembre, Enjin Coin (ENJ) valait 3 219 $.

Pour avoir une indication de ce que cette valeur signifie pour le jeton et de son potentiel de croissance, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

ENJ a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 9 avril, lorsque le jeton valait 3,94 $. Cela signifie qu’ENJ est proche de son plus haut historique, où sa valeur le 9 avril n’était que de 0,721 $ supérieure ou 22% supérieure à sa valeur le 5 novembre.

En termes de performances d’octobre, ENJ a commencé le 1er octobre à sa valeur la plus basse de 1 2959 $.

Son point de valeur le plus élevé était le 31 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 3,1917 $.

Nous pouvons voir que le jeton a augmenté de 1,8958 $ ou 146% au cours de la période d’octobre.

Selon les données d’IntoTheBlock, Enjin Coin a enregistré 929,56 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, au cours de la même période, il a enregistré 178,15 millions de dollars d’entrées de change totales, ainsi que 170,57 millions de dollars de sorties de change totales.

En tant que tel, nous pouvons nous attendre à ce que l’Enjin Coin (ENJ) atteigne 4 $ d’ici la fin novembre, atteignant une nouvelle valeur ATH.

