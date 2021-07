Enjin en tant que membre de haut rang du Pacte mondial des Nations Unies

La société blockchain NFT Enjin (ENJ/USD), pionnière dans son domaine, est devenue la première plateforme NFT à adhérer au Pacte Mondial des Nations Unies. Enjin rejoint en tant que l’un des membres les mieux classés, qui est un participant. L’adhésion à l’organisation, qui offre des conseils sur l’environnement, les droits de l’homme et le travail, s’accompagne d’un engagement sérieux envers l’égalité et la durabilité.

Les réalisations remarquables d’Enjin dans la protection de l’environnement

Les réalisations d’Enjin dans la décarbonisation du NFT en Ethereum (ETH / USD) sont remarquables. La société a rejoint le Crypto Climate Accord et a lancé JumpNet, une blockchain verte, pour soutenir directement le neuvième principe du Pacte mondial. Cela met l’accent sur la diffusion et le développement des technologies vertes. La blockchain ne consomme que 0,01 % de l’énergie consommée par Ethereum, qui reste le réseau NFT le plus utilisé. Enjin développe également Efinity basé sur Polkadot (DOT / USD), une chaîne de preuve de participation fragmentée.

Irakli Beridze, directeur du Centre des Nations Unies pour la robotique et l’intelligence artificielle, a souhaité la bienvenue à l’association et a déclaré :

«Nous sommes ravis de travailler avec Enjin pour explorer comment la blockchain et le NFT peuvent contribuer à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors que nous nous battons pour nous remettre de la pandémie mondiale et de ses impacts, nous connaissons une croissance exponentielle de technologies telles que l’intelligence artificielle et la blockchain. Plus que jamais, nous devons exploiter et exploiter le potentiel de ces nouvelles technologies pour nous assurer d’être mieux équipés et plus solidaires à l’avenir, afin de faire de notre planète un endroit plus vivable et équitable pour tous ».

Enjin explorera les moyens pour que la technologie NFT devienne l’épine dorsale financière et de monétisation pour lutter contre le changement climatique et déploiera un accès sans autorisation aux marchés NFT pour éliminer les inégalités entre les différents pays, permettant aux utilisateurs et aux créateurs NFT de rivaliser sur un pied d’égalité dans le monde entier. . .

Le PDG d’Enjin, Maxim Blagov, a commenté le développement :

« Rejoindre le Pacte mondial des Nations Unies réaffirme notre engagement à améliorer la vie des gens grâce à la technologie de la blockchain et garantira que ces efforts sont durables, ciblés et optimisés tout en nous tenant responsables devant le public en cours de route. »

L’adhésion de l’entreprise s’inscrit dans le contexte de la compréhension que la durabilité sociale et environnementale est la clé pour débloquer des billions de valeur dans un proche avenir. Enjin a répondu aux critiques très médiatisées contre les NFT en raison de leur empreinte carbone en établissant un plan détaillé pour permettre des NFT neutres en carbone et en lançant JumpNet.

