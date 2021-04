ENJIN (ENJ) voit ses prix augmenter après la cotation de Coinbase

Enjin (ENJ) a atteint son précédent sommet historique de 3,05 $ alors que Coinbase Pro se prépare à l’ajouter à la liste des crypto-monnaies sur sa plate-forme.

Au cours des dernières 24 heures, le prix d’ENJ a augmenté de 35% après s’être négocié à un minimum de 2,27 $ la veille.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’élan haussier pourrait se poursuivre et voir l’EJN passer à 4,0 $ en un rien de temps, comme le prédisent les experts du marché.

La liste Coinbase déclenche une montée en flèche symbolique

Cette augmentation de prix est le résultat de l’annonce récente de Coinbase Pro d’inclure le jeton sur sa plate-forme pour ses clients professionnels.

Le support sera disponible dans toutes les juridictions Coinbase prises en charge, plus 1INCH et ENJ dans l’État de New York.

Dans un article de blog, Coinbase a annoncé que si les conditions de liquidité sont remplies, le trading de jetons commencera vendredi. Cependant, le jeton EJN a commencé à se rassembler avant même le début du trading.

Bien que le jeton ait subi une pression à la baisse, les taureaux détenaient toujours un avantage, ce qui suggère que le prix pourrait augmenter un peu pour inaugurer une nouvelle étape à la hausse.

À la baisse, si la résistance ne s’étire pas davantage, l’EJN pourrait tomber au support de la ligne de tendance précédente de 2,50 $.

Les autres paires ajoutées sur la plate-forme incluent OGN-BTC, NHN-USD et NKN-BTC.

Astuce: vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte

ENJ a affiché une croissance fulgurante ces derniers mois

La négociation des jetons sélectionnés a commencé sur Coinbase Pro et les dépôts d’actifs seront ouverts à tous les utilisateurs de la plate-forme Coinbase.

Le jour de l’annonce de l’ajout du jeton, le jeton ENJ a augmenté de 30%, passant de 2,22 USD la veille à 3,25 USD. Mais il est retombé à 3,05 $ au moment de la rédaction de cet article.

Le jeton ENJ a augmenté de près de 70% depuis l’annonce. Avant la liste Coinbase, le jeton a connu une course impressionnante ces derniers mois, en raison de son passage aux jetons non fongibles (NFT). Cela a conduit au développement de deux solutions principales: JumpNET et Efinity.