Enjin est soit l’Edsel soit le Tesla des crypto-monnaies

Avec chaque nouvelle crypto-monnaie que je couvre, j’évalue d’abord son utilité. Enjin (CCC :ENJ-USD) n’est pas différent. J’y reviendrai sous peu.

Source : Zeedign.com / Shutterstock.com

Entre-temps, il m’est venu à l’esprit que les crypto-monnaies pourraient devenir l’exemple du 21e siècle de constructeurs automobiles défunts. Un rapide coup d’œil sur Wikipédia en indique près de 100 sous la seule lettre « A ». Sous la lettre « E », comme à Edsel, il n’y en a pas tout à fait autant. Ma conjecture est d’environ 72.

L’Edsel était plus une marque — Gué (NYSE :F) l’a lancé en 1958 et l’a abandonné avec l’année modèle 1960 – qu’un fabricant, mais je pense que vous comprenez ma dérive.

Il y aura beaucoup de victimes crypto en cours de route.

Est-ce qu’Enjin l’Edsel ou Tesla (NASDAQ :TSLA) des crypto-monnaies ?

Je vais considérer les deux côtés de l’argument.

Enjin est le Tesla de la crypto

Avant de discuter de l’utilité d’Enjin, je veux d’abord comprendre comment cela fonctionne. Selon Kraken, un échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, voici un bref résumé de son site Web :

« Le principal cas d’utilisation d’Enjin est de permettre aux utilisateurs de gérer et de stocker des biens virtuels pour les jeux. Ceux-ci peuvent aller des devises du jeu aux jetons représentant des objets de jeu uniques comme des épées ou des accessoires pour les personnages.

Il poursuit en indiquant ce qui suit à propos de l’ENJ-USD :

Afin de créer des biens virtuels, les développeurs doivent verrouiller ENJ dans un contrat intelligent, attribuant ainsi une valeur à l’article. Lorsqu’un joueur acquiert ces objets, il peut soit les utiliser dans des jeux, les échanger avec d’autres ou les vendre contre ENJ, conformément au coût de frappe d’origine.

Enfin, il souligne que seul un milliard d’ENJ-USD sera jamais créé, donc son offre est limitée comme Bitcoin (CCC :BTC-USD).

Ainsi, d’un point de vue utilitaire, Kraken soutient que les développeurs de jeux achèteront ENJ-USD pour créer des objets dans le jeu afin de rendre l’expérience de jeu plus excitante tout en profitant des objets du jeu.

Un article de blog publié en février 2018 par Enjin explique son fonctionnement en cinq étapes. Pour autant que je sache, la partie la plus cruciale est l’étape cinq et la fonte des pièces Enjin.

« Melting » est un terme utilisé pour décrire la conversion d’objets virtuels soutenus par ENJ en Enjin Coin. Le processus est exactement l’inverse de la frappe, avec une différence clé : le pourcentage d’ENJ qui peut être acquis en faisant fondre un élément. Le pourcentage dépend uniquement des choix faits par le développeur du jeu qui a créé l’objet – et il ne peut jamais être inférieur à 50 %.

En mars 2018, Enjin a publié un article de blog expliquant pourquoi les développeurs de jeux devraient utiliser la plate-forme Enjin.

Pour moi, tout se résume à la monétisation. La plate-forme d’Enjin propose quatre modèles de monétisation : les frais de négociation, les abonnements, les microtransactions et la tokenisation des jeux. Les développeurs peuvent en utiliser un ou plusieurs. Cela dépend d’eux.

En fin de compte, Enjin fournit des outils open source pour créer des jeux basés sur la blockchain. De ce fait, le potentiel de monétisation est théoriquement illimité.

Ainsi, il semble posséder une utilité. C’est une bonne chose.

Il y a Edsel écrit partout

Ce qui me fait peur, c’est que je trouve très peu de commentaires négatifs sur Enjin. Pas de mes collègues InvestorPlace. Et pas n’importe où en ligne. Tout va bien.

Shrey Dua d’InvestorPlace a discuté des prévisions de prix ENJ-USD en novembre. À l’époque, les pièces Enjin se négociaient à 3,73 $. Il a baissé de 30 % au cours des trois dernières semaines. CoinQuora pense qu’il pourrait atteindre 15 $ en 2022 et 30 $ d’ici 2023. C’est de loin la prédiction la plus optimiste.

Comme je l’ai dit dans le passé, les cryptos me rappellent les billets de loterie. Quelques-uns seront payants. Beaucoup ne le feront pas.

Si la prévision de prix de 30 $ se réalise d’ici la fin de 2023, un investissement de 10 000 $ aujourd’hui vaudrait 115 385 $ en 24 mois. C’est un retour de rêve, en effet.

Banc d’Enjin pour l’instant

À ce stade, je ne connais pas assez le fonctionnement interne d’Enjin pour envisager une analyse négative plus approfondie de son utilité. Au fur et à mesure que j’en apprendrai plus, je suis sûr que je fournirai une évaluation plus équilibrée. En attendant, je peux vous assurer qu’Enjin ne sera pas la pièce que j’achète pour tremper mon orteil dans les crypto-monnaies.

Donc, pour l’instant, je reste sur la touche.

Je n’entrerai peut-être jamais dans le jeu. Ma perte, je suppose.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.