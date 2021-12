Enjin fait allusion à de nouvelles baisses après avoir échoué à retenir les ours

Enjin Coin (ENJ / USD) a connu une tendance baissière notable ces derniers mois qui a coïncidé avec une forte correction sur le marché au sens large. Fin novembre, ENJ a tenté de casser à la hausse, mais cette fausse cassure a été suivie d’une forte baisse.

Alors que la reprise du marché montre des signes d’une cassure d’ENJ, de nouvelles baisses sont plus probables pour cet altcoin.

Enjin en convalescence à court terme

À ce stade, un rallye à Enjin dépend principalement du soutien obtenu de la crypto-monnaie plus large. Avec Bitcoin (BTC / USD) s’échangeant toujours en dessous de 50 000 $, ENJ a très peu de chances de faire une forte percée vers ses plus hauts.

Le 25 novembre, ENJ a réussi à créer un ATH à 4,82 $. C’était une époque où la plupart des altcoins réalisaient des gains notables. Cependant, les prix ont pris une forte trajectoire à la baisse quelques jours plus tard, et ENJ n’a pas été épargné.

ENJ se situe actuellement à environ 50 % en dessous de cet ATH, mais a fait preuve d’une plus grande résilience pour maintenir la plupart de ces gains. Cependant, les ours appellent toujours à des baisses inférieures à 2 $, ce qui est probable lorsque le marché et le soutien des acheteurs échouent.

La volatilité des prix d’Enjin et du marché de la crypto en général reste élevée. C’est pourquoi la pièce n’a pas pu conserver la plupart des gains réalisés. Au cours de la semaine dernière, ENJ a réussi à créer des sommets supérieurs à 2,50 $, et cela pourrait se reproduire si les acheteurs reviennent sur le marché. Fixer un objectif à 3 $ pourrait également se produire si le marché en général se prépare à une forte course haussière.

Les pièces du métaverse enregistrent de grosses ventes

Les légers gains réalisés par ENJ sont une légère reprise par rapport à ce qui s’est passé le 21 décembre, lorsque les pièces du métaverse ont connu une liquidation générale. Au fur et à mesure que les investisseurs ont déplacé leurs investissements vers d’autres projets, ces devises ont subi d’énormes pertes.

Dernièrement, les monnaies et les blockchains liées au métaverse et au métaverse ont suscité beaucoup d’intérêt. Enjin est l’un des réseaux considérés comme un acteur majeur du métavers. Cependant, la situation actuelle du marché montre une certaine prise de bénéfices des traders à court terme qui ont acheté des pièces lorsque le marché était dans une tendance haussière.

