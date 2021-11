Enjin forme un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir des projets de métaverse

La société Blockchain Enjin a formé un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir des projets dans son écosystème visant à développer un métaverse décentralisé.

Le fonds Efinity Metaverse visera à soutenir les travaux sur les projets de métaverse sur Efinity – une blockchain développée par Enjin avec Polkadot – ainsi que ceux impliqués dans les jetons non fongibles (NFT), les applications décentralisées (dapp) et les jeux, selon une annonce jeudi. .Le fonds se concentrera sur les actifs NFT inter-chaînes, les applications numériques à collectionner, les jeux qui exploitent la réalité mixte, les événements virtuels et la construction d’infrastructures multichaînes. Le métaverse est un monde conceptualisé où Internet devient finalement un espace virtuel immersif qui peut être utilisé pour le travail , le jeu, la socialisation, les expériences et les événements. Le terme a été inventé par Neal Stephenson dans son roman de 1992 « Snow Crash ». « De nos jours, le métaverse est partout », selon Enjin. « Il est maintenant temps pour nous d’en faire un élément officiel, public et conscient de notre stratégie de croissance, et de soutenir un métaverse libre, ouvert et décentralisé. » Efinity a été développé à l’origine pour Ethereum, et Enjin a levé 18,9 millions de dollars dans un jeton privé vente en mars pour financer sa migration vers Polkadot afin d’échapper aux prix élevés du gaz d’Ethereum et augmenter la capacité d’étendre les NFT sur la plate-forme Efinity.

