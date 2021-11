Enjin lance un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir Metaverse | Invezz

Le métaverse est désormais partout, et les réseaux blockchain se précipitent pour se faire une place dans ce secteur en forte croissance. Facebook et Microsoft font partie des géants de la technologie qui se sont aventurés dans le métaverse, et maintenant tout le monde semble affluer vers cet espace.

Enjin (ENJ/USD), l’une des plateformes de jeux blockchain renommées de l’industrie, a annoncé le 4 novembre le lancement d’un fonds de 100 millions de dollars. Les objectifs du Fonds Efinity Metaverse seront de soutenir les partenaires de l’écosystème Enjin et de piloter le développement du Metaverse.

Contexte du métaverse d’Enjin

Le billet de blog d’Enjin a déclaré que le nouveau fonds offrirait un soutien aux projets Metaverse lancés sur Efinity. Efinity est un réseau blockchain qui prend en charge les jetons non fongibles créés par la blockchain Enjin en partenariat avec Polkadot (DOT/USD).

Le billet de blog ajoute que ce nouveau fonds cherchera à soutenir les parties sur les plateformes Enjin et Efinity et à les aider à travailler sur un large éventail d’initiatives. L’un des objectifs de cette blockchain est de rassembler Efinity, le portefeuille Enjin et l’ensemble de l’écosystème Enjin sous une seule plateforme.

Le fonds soutiendra également les projets NFT lancés sur les réseaux Efinity et Polkadot, leur donnant accès à des ânes pouvant être utilisés dans différents projets et blockchains.

« Nous soutiendrons des projets de jeux sur toutes les plateformes, ainsi que des projets dans des espaces adjacents tels que la réalité mixte (AR / VR), les sports électroniques, le divertissement immersif, les événements virtuels et autres », ajoute la publication.

Enjin est très présent dans l’industrie du jeu. Il offre également un accès à d’autres offres sur la blockchain et les espaces technologiques, notamment Web3.0, l’art numérique, les objets de collection, les DApps tokenisés et les applications cloud. Tous ces éléments seront soutenus par le fonds de 100 millions de dollars.

L’accent est maintenant mis sur le métaverse

Le Metaverse fait désormais parler de lui. Cependant, ce concept existe depuis des années, avec des plateformes comme Decentraland permettant aux utilisateurs d’avoir un morceau du monde virtuel. Cependant, c’est cette année que le Metaverse a connu des gains importants.

Les géants de la technologie recherchent maintenant un moyen d’augmenter l’efficacité grâce au métaverse. Facebook a récemment annoncé son intention de changer de nom en Meta. Microsoft travaille également à l’exploration du métaverse.

