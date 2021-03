Enjin obtient un financement de 18,9 millions de dollars pour la blockchain NFT basée à Polkadot

La plate-forme d’échange cryptographique Crypto.com aurait dirigé un tour de financement privé de 18,9 millions de dollars pour la nouvelle plate-forme de blockchain NFT d’Enjin.

Enjin a annoncé la nouvelle mercredi avec DFG Group, BlockTower et Arrington XRP Capital parmi d’autres investisseurs dans la vente privée.

Surnommée «Efinity», la plate-forme est une blockchain NFT construite sur Polkadot qui offrirait une plus grande évolutivité aux participants de l’espace NFT en expansion.

Détaillant les spécifications techniques de la nouvelle blockchain NFT, l’annonce indiquait qu’Efinity disposera d’une capacité de débit initiale de traitement des transactions toutes les six secondes. L’équipe du projet prévoit d’utiliser le consensus de preuve de participation pour atteindre une évolutivité de l’ordre de 1 000 transactions par seconde.

Outre l’évolutivité, Enjin cherchera également à concevoir une interopérabilité inter-chaînes dans l’espace NFT dans le cadre des efforts visant à créer un véritable métaverse NFT.

Ainsi, Enjin travaille sur un nouveau standard de jeton appelé «Paratoken», censé fournir des fonctionnalités inter-chaînes pour les NFT. Avec Paratokens, les acteurs du marché pourront relier les objets de collection numériques d’autres blockchains à l’écosystème Efinity.

Selon Enjin, les Paratokens repoussent les limites de la norme de jeton ERC-1155 créée par la société en 2018. Commentant l’importance de la fonctionnalité cross-blockchain pour les NFT, le cofondateur et directeur de la technologie d’Enjin, Witek Radomski, a déclaré:

«Les actifs numériques devraient exister dans un métaverse de blockchains. L’ouverture de liquidités sur plusieurs blockchains et cas d’utilisation connectera un large écosystème de créateurs, d’acheteurs et de vendeurs.

La blockchain Efinity aura également son propre jeton natif appelé Efinity Token (EFI). Les détenteurs d’Enjin Coin (ENJ) peuvent miser ENJ pour gagner l’EFI qui sert de carburant au traitement des transactions sur le nouveau réseau NFT. EFI servira également de jeton de gouvernance pour la communauté Efinity.

Enjin Coin a bénéficié de rendements de prix massifs en 2021 dans un contexte d’intérêt croissant pour les NFT. Le jeton ENJ a été multiplié par plus de huit en mars et est en hausse de plus de 1700% depuis le début de l’année.