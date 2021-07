Enjin vend un nouveau jeton EFI de 20 millions de dollars et déclare que “les NFT sont l’avenir de la propriété numérique”

Enjin, l’équipe responsable de la norme de jeton non fongible ERC-1155 (NFT), a déclaré jeudi avoir vendu pour 20 millions de dollars de son nouveau jeton EFI via une vente CoinList qui a eu lieu le 24 juin. Un peu plus de 40 000 personnes ont participé à la vente. , en achetant les quantités disponibles en moins de trois heures.

EFI : haut débit, faible coût

EFI est le jeton de parachain Efinity natif, basé sur Polkadot (DOT / USD). Il est destiné à fonctionner comme le réseau principal de l’industrie NFT, prenant en charge NFT quelle que soit la blockchain sur laquelle ils se trouvent. Efinity vise à résoudre les problèmes liés à la vitesse et au coût qui présentent un défi pour l’adoption de NFT dans Ethereum (ETH / USD). EFI maintient un temps de confirmation de six secondes et prend en charge environ 1 000 transactions par seconde.

Grâce à la nouvelle norme Paratoken d’Efinity, il peut prendre en charge FT et NFT à partir d’un grand nombre de blockchains. Cela aidera à normaliser la frappe des NFT inter-chaînes. Les systèmes Efinity et ETH seront compatibles.

En tant que jeton Efinity natif, EFI est utilisé pour voter sur les propositions de gouvernance de la blockchain et payer les frais de transaction. Les frais de transaction de la blockchain devraient baisser de moitié, car l’architecture unique d’Efinity permet le jalonnement EFI sur un réservoir de carburant.

Le PDG d’Enjin, Maxim Blagov, a commenté :

Les NFT sont l’avenir de la propriété numérique, et Efinity est la dernière entrée dans notre solide écosystème pour faire avancer cet avenir. En tant que blockchain hyper-connectée et évolutive avec des capacités de nouvelle génération, Efinity fournira l’infrastructure nécessaire pour exploiter facilement les NFT et permettre aux créateurs de se concentrer sur le processus créatif.

À propos d’Enjin et d’Efinity

Efinity est entièrement interopérable avec Polkadot et prend en charge plus de 1000 TPS, ce qui en fait la plate-forme idéale pour utiliser NFT. Enjin crée et communique avec des NFT personnalisés en proposant Enjin Marketplace et Beam et Enjin Wallet.

Cela en fait une plate-forme appropriée pour développer des produits qui intègrent NFT. Les NFT restent connectés à la blockchain ETH et conviennent à une adoption massive, car les développeurs peuvent pratiquement éliminer les coûts de gaz en utilisant la plate-forme de blockchain JumpNet.

