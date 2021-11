Enjinstarter et Luna PR unissent leurs forces dans la création du métaverse

La rampe de lancement des jeux Enjinstarter et l’agence de relations publiques Luna PR ont annoncé un partenariat stratégique pour créer un écosystème florissant pour les métavers et les jeux de blockchain tout en développant leur communauté d’adeptes, de créateurs et d’adoptants avant-gardistes, a rapporté AMB Crypto. Enjinstarter développe un écosystème pour Enjin (ENJ/USD) et EFINITY.

Enjinstarter travaille sur des projets multi-chaînes

Enjinstarter travaille actuellement sur des projets multi-chaînes. Depuis son lancement début octobre, la plateforme gère les IDO sur Binance Smart Chain (BNB/USD), Ethereum (ETH/USD) et Polygon (MATIC/USD). Le jeton utilitaire $ EJS permet à la communauté d’accéder à des missions de projet de qualité publiées sur sa plateforme.

9 IDO sortis en deux mois

Enjinstarter a réussi à lancer 9 IDO en seulement deux mois. Parmi ses principaux succès figurent le soutien à The Kill Box, un projet de jeu blockchain qui a atteint un retour sur investissement de 53x, et le projet Defina (FINA), qui a généré des revenus 24 fois supérieurs à la valeur de l’IDO public.

Le cofondateur et PDG d’Enjinstarter, Prakash Somosundram, a déclaré :

Le besoin croissant pour nous en tant que rampe de lancement et pour les projets qui lèveront des capitaux sur notre rampe de lancement sera de construire des récits forts et d’attirer et de s’engager avec une communauté passionnée par le soutien des projets Blockchain Gaming et Metaverse à un stade précoce. Nous travaillons sur un partenariat à long terme avec Luna PR pour livrer cette proposition à notre communauté.

Le fondateur et PDG de Luna PR, Nikita Sachdev, a ajouté :

Mon équipe et moi étions vraiment enthousiasmés par ce partenariat car l’écosystème Enjinstarter est tellement impressionnant et substantiel. Ils se concentrent fortement sur Blockchain Gaming et Metaverse et, avec leurs parties prenantes, ils se concentrent fortement sur les NFT et le renforcement de la communauté, et ce sont les tendances qui définiront l’avenir de l’industrie Blockchain.

APY attrayant pour offrir des avantages de participation à long terme

Enjinstarter s’efforce de développer des stratégies à long terme. Une façon d’y parvenir est d’introduire un APY attrayant pour offrir aux utilisateurs des avantages de participation à long terme. La rampe de lancement travaille sur un certain nombre de projets qui seront lancés fin 2021, notamment l’ouverture d’un marché de jetons non fongibles (NFT) afin que les projets puissent lever des fonds via les offres NFT initiales.

Le post Enjinstarter et Luna PR unissent leurs forces pour créer un métaverse est apparu en premier sur Invezz.