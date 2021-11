enlève aussi la sauce tomate

23/11/2021 à 14:04 CET

Marc Escola

Au Parc des Villas la main lourde de Steven Gerrard. L’ancien joueur mythique de la Liverpool a débuté ce week-end avec une victoire prestigieuse contre le Brighton (2-0), la grande révélation en ce début de première ligue, et est la principale personne en charge de changer certaines dynamiques qui étaient dans le club Birmingham.

Lors de votre présentation, Gérard déjà signalé que avait supprimé les sauces comme le ketchup ou la mayonnaise du menu. La nourriture est l’un des principaux facteurs du développement d’un footballeur, et l’ancien entraîneur de la Rangers veut influencer cette question en optant pour une alimentation plus saine.

Plus de boissons gazeuses, de sauces ou de puddings pour les joueurs d’Aston Villa après que Steven Gerrard ait fait la loi. Rapport @JPercyTelegraph et @mcgrathmike.https : //t.co/fmDLAu2VIY – Telegraph Football (@TeleFootball) 22 novembre 2021

Pour cela, également éliminé les boissons gazeuses et sucrées, le ketchup et les desserts comme les puddings et le chocolat chaud de la cité sportive du club. La seule chose que les « méchants » sont autorisés à consommer est une friandise occasionnelle avant les matchs, à laquelle l’énergie des glucides est nécessaire.

Conte, un autre sergent d’approvisionnement

Un autre des ‘maniaques’, Antonio Conté, qui a repris en début de mois Tottenham, s’est également débarrassé du ketchup et de la mayonnaise dans le camp d’entraînement. Le tout dans le but d’obtenir leurs meilleures performances sur le terrain, car un excès de sauces peut endommager la muqueuse du tractus gastro-intestinal.