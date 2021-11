Enlèvement dans l’Ohio, un suspect d’agression rebondit sur une vitre lors d’une tentative infructueuse de fuir les flics

Un suspect d’enlèvement et d’agression dans l’Ohio a été arrêté ce week-end après l’échec de sa tentative de s’échapper par la fenêtre d’un hôtel lorsqu’il a rebondi sur le verre renforcé alors que des policiers lui parlaient.

Le service de police de Blue Ash a déclaré que les agents avaient répondu au Quality Hotel Conference Center de Cincinnati Blue Ash lorsqu’un préposé à la réception a demandé un contrôle de bien-être. Elle a dit qu’elle avait remarqué un homme et une femme ensemble et que la femme avait discrètement demandé de l’aide.

« Elle a déclaré qu’elle avait remarqué un homme et une femme et que la femme ne semblait pas bien. Elle a déclaré qu’elle était en mesure de demander discrètement à la femme si elle allait bien et que la femme a utilisé le langage corporel pour indiquer que quelque chose n’allait pas », a déclaré un communiqué de presse de la police, selon Cincinnati.com.

Onjre Damon George, 20 ans, aurait tenté de fuir la police après avoir agressé et kidnappé une femme dans un hôtel. (prison du comté de Hamilton)

Fox News a contacté le service de police à plusieurs reprises.

Les autorités ont déclaré que l’homme, identifié comme Onjre Damon George, 20 ans, a agressé la femme dimanche matin. Le chef de la police Scott Noel a déclaré aux journalistes que George et la victime se connaissaient et avaient eu une relation à un moment donné.

À un moment donné, il aurait refusé de la laisser quitter le Quality Hotel Conference Center Cincinnati Blue Ash où ils séjournaient, a déclaré Noel.

Lorsque les agents ont répondu à l’hôtel, ils ont séparé le couple et ont expliqué à George pourquoi ils étaient là.

À un moment donné, l’officier attrape George par les bras et dit « ne te tends pas l’homme », selon les images de la caméra corporelle de la police.

Quelques instants plus tard, George court vers la fenêtre de sa chambre d’hôtel au sixième étage mais rebondit sur la vitre lorsqu’il essaie de sauter.

« Où allez-vous? » demande l’officier.

« Je suis sur le point de sauter. Ne me tasez pas », entend-on George dire avant qu’il ne soit menotté.

Selon des documents judiciaires obtenus par Cincinnati.com, George a étouffé la femme jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

Il est accusé de viol forcé, d’enlèvement pour se livrer à une activité sexuelle et d’agression. Il est détenu à la prison du comté de Hamilton avec une caution de 205 000 $, selon les dossiers de la prison.