Enlèvement, drame familial et pression croissante dans Home and Away

Cette semaine dans Home and Away, Chloé (Sam Barrett) prévoit de donner à Ryder (Lukas Radovich) une belle surprise d’anniversaire après que Theo (Matt Evans) l’a terrifié en le kidnappant pour l’amener au club.

Quand Ryder voit à quel point Chloé et Theo se rapprochent, il gère ses sentiments en se tournant vers l’alcool et en flirtant avec d’autres filles, au grand dégoût de Chloé…

Pendant ce temps, Logan (Harley Bonner) fait face à un dilemme : doit-il suivre son travail le long de la côte et quitter la baie, ou rester en ville pour voir comment évolue sa relation avec Mackenzie (Emily Weir) ? Sa petite amie refuse de s’impliquer dans sa décision, et lorsqu’il la pousse finalement à parler, elle dit qu’il ne devrait pas abandonner son style de vie pour elle – puis se punit d’avoir pratiquement fait ses valises pour lui…

Ailleurs, Tane (Ethan Browne) et Felicity (Jacqui Purvis) continuent de s’affronter, l’hostilité persistante laissant Felicity secouée et seule. Lorsque Cash (Nicholas Cartwright) et Jasmine (Sam Frost) reviennent de leur voyage, Cash réalise immédiatement que sa sœur est dans une mauvaise passe et prend des mesures pour l’aider.

Voici ce qui s’en vient pour la semaine du lundi 15 novembre.

Ryder n’apprécie pas la surprise d’anniversaire de Theo

Chloé a prévu une fête d’anniversaire pour Ryder dans une boîte de nuit, mais ne sait pas comment l’y amener depuis le Diner sans gâcher la surprise. Theo lui dit de le laisser avec lui et se faufile derrière Ryder, bourrant un sac sur sa tête et le poussant à l’arrière de sa voiture. Comme il a été kidnappé pour de vrai auparavant, Ryder est traumatisé et quand il se rend compte que Theo est derrière le coup, il le perd, pour se rendre compte que Chloé, Nikau et Bella attendent pour lui souhaiter un joyeux anniversaire…

Chloé dégoûtée après que Ryder ivre ait frappé des filles dans le club

Ryder est secoué, embarrassé et furieux après avoir été kidnappé par Theo et conduit à la surprise de son anniversaire, où il commence à réaliser à quel point sa petite amie se rapproche du nouveau venu. Il décide de gérer ses sentiments en se tournant vers l’alcool et devient rapidement ivre et destructeur. Au dégoût de Chloé, elle regarde pendant qu’il essaie de frapper l’un des membres du personnel du bar, seulement pour que Tane se présente et ramène le garçon d’anniversaire à la maison pour le coucher…

Logan décide de quitter la baie

Logan a récemment lancé une bombe sur sa nouvelle petite amie Mackenzie en révélant que son travail se déplaçait sur la côte et qu’il devait décider s’il devait quitter la baie ou quitter son emploi. Il demande l’avis de Mackenzie, mais elle ne veut pas être impliquée dans la décision et fait de son mieux pour l’éviter. Logan la fait enfin parler et elle dit que son style de vie rempli d’adrénaline ne sera pas satisfait d’une vie dans la baie avec elle. Après son départ, elle s’en veut d’avoir pratiquement fait ses valises pour lui. Logan restera-t-il avec Mackenzie et verra-t-il si leur relation tiendra la distance, ou suivra-t-il sa carrière loin de la Baie ?

Ryder embarrasse Chloé devant toute sa famille

C’est le lendemain de la veille et Ryder s’est réveillé avec une terrible gueule de bois et le visage d’Ari est la première chose qu’il voit. Lorsqu’il apprend que Chloé n’est jamais rentrée à la maison, il commence à soupçonner le pire, surtout quand il ne parvient pas à la joindre. Il rentre chez lui pour son déjeuner d’anniversaire et à sa grande surprise, Chloé arrive. Il a du mal à se contenir et finit par exprimer ses sentiments à table dans une explosion émotionnelle devant tout le monde – en demandant à Chloé, a-t-elle couché avec Theo ?

Ari et Mia reçoivent les résultats de leur demande d’adoption

Ari et Mia ont travaillé dur pour que leur demande d’adoption soit aussi positive que possible, en particulier parce qu’Ari a un casier judiciaire avec un vol à main armée à son nom. Cependant, ils se sentaient bien après avoir acheté le gymnase, car l’investissement en tant que propriétaires de petites entreprises signifierait qu’ils peuvent garantir l’avenir financier d’un enfant. Malheureusement, les nouvelles de l’application arrivent – elles ont été refusées, et Ari sait immédiatement que c’est dû à son dossier. Mia est hors d’elle – leur rêve est-il terminé avant même d’avoir commencé ?

Le comportement de Jai bouleverse Ziggy lorsqu’il rend visite à Dean

Dean a évité la visite de son fils Jai, et il a finalement dit à Ziggy que c’était parce qu’il ne voulait pas que son fils le considère comme moins capable pendant qu’il se remet de l’accident. Cependant, Ziggy le convainc que Jai veut juste passer du temps avec son père, et Dean s’arrange pour qu’il passe du temps à la ferme. Cependant, lorsque Jai se présente, il est heureux de voir son père et désireux d’éviter Ziggy. Lorsque Ziggy quitte la pièce, elle est bouleversée de l’entendre demander à son père pourquoi elle doit être là…

Leah découvre l’étendue du chagrin de Justin

Justin et Leah continuent de s’affronter à propos de Theo, Leah étant déterminé à défendre son neveu – même lorsqu’il incite Ryder à se battre au Diner. Leah dit à Justin qu’elle veut que Theo emménage avec eux, mais Justin n’en veut pas. Après quelques conseils d’amis, Leah demande comment va Justin et se rend compte qu’elle s’est tellement concentrée sur Theo qu’elle a oublié à quel point Tori lui manquerait. Justin révèle qu’il a du mal à être dans une maison vide – il s’attend toujours à voir Mason parfois, et la chambre de Grace est pleine de tant de souvenirs. Leah se rend compte à quel point Justin a du mal à s’éloigner de sa propre famille et décide de ne pas faire pression pour que Theo emménage.

Cash réalise que Felicity s’effondre sous la pression

Cash et Jasmine reviennent de leur voyage, et tandis que Jasmine souhaite organiser une autre escapade romantique, Cash est distrait par le fait que Felicity reste avec une amie – ce n’est pas comme elle. Bien qu’il essaie de repousser le sentiment, il revient lorsque Roo lui demande comment va sa sœur et explique ce qui se passe avec Tane. Cash contacte immédiatement Felicity, et quand elle se présente, elle est troublée et frénétique. Cash sait qu’il doit prendre des mesures pour l’aider…

