Enmanuel Reyes Pla boxe aujourd’hui pour avoir participé à la grande finale du championnat du monde

Après avoir battu le nord-américain en quart de finale Jamar Talley, Enmanuel Reyes Pla cherchera ce jeudi (à partir de 20h30) à se qualifier pour la finale du Coupe du monde de Belgrade en -92 kg. Son rival sera l’italien Aziz Mouhiidine, que le boxeur espagnol connaît bien puisqu’il l’a battu dans une édition du prestigieux Tournoi de Boxam.

Né en SolofraA 23 ans, Aziz se démarque par sa condition de gaucher, sa force physique et sa capacité d’adaptation dans ce qu’on appelle en boxe « entrer et sortir ». Ainsi, à 28 ans, Reyes Pla se bat aujourd’hui pour remporter un triomphe historique, puisque le bronze est garanti d’avance, même si ce ne sera pas facile pour le combattant né en Havana et résidant à La Corogne.

A ce jour, la boxe espagnole n’a obtenu qu’une seule médaille, le bronze, et c’était lors de la première édition du Championnat du Monde, en 1974 en La Havane Cuba). Ensuite, Rafa Lozano, aujourd’hui au coin d’Enmanuel à côté de Carlos Penate, a atteint les quarts de finale en Berlin 1995 et Rafa escobar fait de même en Hambourg 2017.

L’autre demi-finale sera jouée par le Cubain Julio La Cruz et Madiyar Saydrakhimov.

Recherche ce soir ‘Le profit’ continuez à enseigner votre boxe dans le Championnat du monde de boxe, après sa défaite controversée aux portes des médailles devant Jules César La Cruz dans les Jeux olympiques de Tokyo.

