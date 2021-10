Enmanuel Reyes Pla et Adrián Thiam font le tour. Martín Molina et Pablo Coy sont éliminés

Communiqué de presse

Le combat n’a pas été facile Enmanuel ReyesPas beaucoup moins, mais il a passé le tour après avoir battu le Grec Vagkan Nanitzanian par décision partagée et des avances dans le cadre des -92 kg.

Nanitzanian a tout mis en œuvre, mais Reyes Pla s’est retrouvé plus à l’aise et a montré une bonne partie de son répertoire. Avec le résultat en faveur, dans le 3ème, il a beaucoup retardé bien qu’il soit arrivé avec les meilleures mains et ait obtenu une juste victoire à l’exception du jury sud-coréen.

La deuxième victoire espagnole de la journée a été jouée dans Adrien Thiam, à -63,5 kg, battant l’Estonien Mark Andreyev par décision unanime. Super combat de Thiam qui a parfaitement géré la distance et a réussi les meilleurs coups lors des 3 rounds.

Aujourd’hui, ils ont dit au revoir au tournoi Pablo Coy et Martín Molina en -75 et -51 kg respectivement. Pablo Coy est tombé aux mains du Bulgare Rami Kiwan. L’Eldense était très actif mais pas très réussi, tandis que la gauche de son adversaire marquait sur les cartes. Dans le dernier tour, Coy a jeté tout ce qu’il avait mais sans succès.

Martin Molina, de son côté, il est tombé face au Russe et actuel champion d’Europe U22 Arthem Zakhirov. Martín a pris l’initiative mais la droite du Russe a fait la différence.