Ennemi commun: Arun Jaitley avait déjà averti Amarinder Singh que Sidhu le saperait, écrit Coomi Kapoor

Narendra Modi a récemment fait l’éloge du ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, lors d’une réception à Aligarh. Cependant, le CM n’a pas pu rencontrer le Premier ministre pour une réunion en tête-à-tête le mois dernier, bien qu’il aurait présenté trois demandes. Adityanath souhaite introniser de nouveaux ministres dans son cabinet, tels que Jitin Prasada et Sanjay Nishad, avant les élections à l’Assemblée de l’année prochaine. D’ici la fin de l’année, tout changement de Cabinet sera problématique car ce sera trop près des élections de février. Fait intéressant, bien qu’Amit Shah passe normalement à la vitesse supérieure lorsqu’une élection importante à l’Assemblée est prévue, comme au Bengale occidental, Shah se prépare tranquillement pour la campagne UP.

Enlevez leur têtes

Cela a été un choc pour d’autres États dirigés par le BJP que le ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani, ainsi que l’ensemble de son cabinet, aient été remplacés il y a quinze jours par un député pour la première fois, Bhupendra Patel. Mais cela n’a pas été une surprise pour les habitants du Gujarat qui ont assisté à de telles purges à l’aveuglette dans le passé sous Narendra Modi. De telles refontes complètes sont considérées comme un moyen d’atténuer une humeur anti-titulaire juste avant une élection. Cela s’est déjà produit dans plusieurs organes d’autonomie locale à Surat et à Saurashtra. La direction du BJP était consciente de l’impopularité du gouvernement Rupani. La raison pour laquelle la relève complète de la garde au Gujarat s’est déroulée avec à peine un gémissement, malgré le mécontentement de certaines communautés comme les Koli Patel, est due à CR Paatil, le chef de l’État du BJP. L’ancien agent de police et proche collaborateur de Narendra Modi, qui a travaillé avec Amit Shah lors du scrutin de 2019, a une emprise étroite sur l’État, même s’il n’est pas un Gujarati mais un Maharashtrian.

Ennemi commun

Amarinder Singh et feu Arun Jaitley se sont peut-être battus lors d’élections parlementaires amères à Amritsar en 2014, mais ils sont restés amis. Ils étaient unis dans leur aversion pour un ennemi commun, Navjot Singh Sidhu. Jaitley croyait que Sidhu et sa femme politique, Navjot Kaur, avaient saboté sa campagne d’Amritsar. Il s’est assuré que les Sidhus soient expulsés du BJP. Lorsque Sidhu a rejoint le Congrès, Singh s’est tourné vers Jaitley pour obtenir des conseils. Ce dernier a averti que Sidhu le saperait. Le capitaine était tellement enragé par l’entrée de Sidhu au Congrès qu’il a même envisagé de faire flotter son propre parti politique s’il pouvait se lier avec le BJP. Le plan n’a jamais fructifié depuis que le BJP est resté avec les Akalis.

Offre ou plaisanterie

On peut se demander si le député du Rajya Sabha Ambika Soni s’est vu offrir sérieusement le poste de ministre en chef du Pendjab ou si la suggestion a été faite comme une plaisanterie légère par Rahul Gandhi lors d’une réunion des législateurs du Pendjab. Gandhi réagissait au rejet catégorique de Soni d’une proposition de faire de Sunil Jakhar le ministre en chef, au motif qu’il n’est pas un sikh. À 78 ans, Soni a peut-être cinq mois de moins que le capitaine Amarinder Singh, mais n’était pas en mesure de prendre la relève en tant que ministre en chef. En fait, en août 2019, elle avait écrit à Sonia Gandhi, disant qu’elle aimerait se retirer de la politique active, mais n’a reçu aucune réponse. Bien qu’elle ne soit plus secrétaire générale, Soni est utilisée par le haut commandement du parti pour contrer ses contemporains et anciens collègues tels que Ghulam Nabi Azad, Kapil Sibal et Manish Tewari, qui font partie des dissidents du G-23.

Interprétation des mots

Nitin Gadkari est connu pour sa candeur rafraîchissante et son humour. Ce mois-ci, il a prononcé un discours devant les législateurs du Rajasthan sur le « Système parlementaire et les attentes du peuple », qui a créé un buzz. La politique, a noté Gadkari, ne devrait pas concerner les individus et le pouvoir, mais adhérer à un parti particulier et à sa philosophie. Quand il était président du BJP, a fait remarquer Gadkari, il a constaté que la plupart des politiciens étaient mécontents. Les députés voulaient être ministres, tandis que les ministres aspiraient à être ministre en chef et que les ministres en chef vivaient dans la peur constante d’être licenciés. Récitant un poème de Sharad Joshi, Gadkari a observé que les personnes qui ne fonctionnaient pas bien dans l’État étaient transférées à Delhi, lorsqu’elles échouaient à Delhi, elles étaient nommées gouverneurs et, lorsqu’elles étaient jugées inadéquates en tant que gouverneurs, elles étaient nommées ambassadeurs. Il y avait beaucoup de rires du public. Le lendemain, les médias ont interprété le discours de diverses manières. Certains y ont vu une référence au Rajasthan CM Ashok Gehlot, dont la position après le départ d’Amarinder Singh, est précaire, d’autres ont suggéré qu’il pointait du doigt son propre parti. Gadkari, cependant, précise qu’il parlait en termes généraux de la politique du pouvoir et estime que les médias étaient contraires à l’éthique de donner leur propre tournure individuelle à ses paroles.

