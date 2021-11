Lors d’une récente conversation, mon rédacteur en chef m’a raconté comment sa femme avait récemment créé un compte avec SmartyPig afin de mettre de l’argent de côté pour les vacances et les cadeaux de Noël.

« Je pense que c’est une très bonne idée », m’a-t-il dit. « Cet argent est maintenant hors de vue, il est donc difficile de le gaspiller sur des plats à emporter ou un Amazon (NASDAQ :AMZN) la folie des dépenses. Elle n’a pas eu besoin de se rendre dans une agence bancaire pour l’ouvrir ou même de parler à qui que ce soit au téléphone. Il a même un très bon taux d’intérêt – et où pouvez-vous encore trouver ça ? »

Il a présenté SmartyPig comme un exemple de fintech… un compte d’épargne en ligne à court terme de Sallie Mae Bank. Et je lui ai expliqué que c’est une vieille idée dans un nouveau package. Vous vous souvenez des comptes du club de Noël, n’est-ce pas ?

C’était une conversation tout à fait banale – le genre de choses dont parlent les gars d’un certain âge quand ils ne parlent pas des séries éliminatoires ou de leur dernier projet de rénovation domiciliaire.

Mais cet ennui était ce qui le faisait ressortir.

Au cours des derniers mois, presque toutes les conversations sur les investissements dans lesquelles je me trouve ont porté sur Reddit… ou des actions mèmes… ou Tesla… (NASDAQ :TSLA) ou Bitcoin (CCC :BTC-USD).

Franchement, je veux entendre des histoires plus ennuyeuses sur les innovations technologiques qui améliorent la vie des gens. Vous pouvez suivre ces histoires pour profiter d’opportunités avec des preuves et des antécédents éprouvés les étayant.

Bitcoin et de nombreuses actions populaires d’aujourd’hui, en revanche, nécessitent des actes de foi de la part de leurs adeptes. Si cette foi s’évanouit, tout s’effondre.

Je ne suis pas le seul à ressentir ça. Alors aujourd’hui, jetons un coup d’œil à un rapport qui présente les arguments en faveur de la fintech par rapport au Bitcoin.

De plus, je vais vous montrer quelques idées d’investissement fintech.

Pourquoi la Fintech gagne

Plus tôt cette année, les analystes de JPMorgan ont déclaré que Bitcoin est un « spectacle économique » – et que la fintech est l’avenir des services bancaires et autres services financiers.

Même si Bitcoin oscille autour d’une capitalisation boursière de 1,2 billion de dollars, les analystes de JPMorgan ont déclaré que les crypto-monnaies pourraient ne jamais devenir un actif grand public. Selon leur note de recherche :

« Les prix du bitcoin ont poursuivi leur ascension fulgurante avec les annonces de Tesla, BNY Mellon et Mastercard d’une plus grande acceptation des crypto-monnaies… plateformes numériques en crédit et paiements.

Avant d’aller plus loin, définissons la fintech.

Le terme fait référence à toute nouvelle technologie qui améliore ou automatise les transactions financières. Mais de plus en plus, la fintech est devenue un raccourci pour tout type de technologie perturbatrice axée sur la finance, des applications de paiement mobile aux crypto-monnaies, oui.

De manière générale, les sociétés de technologie financière permettent aux particuliers et aux entreprises d’effectuer des transactions financières sans avoir à utiliser les canaux bancaires traditionnels.

Carré (SQ) est l’un d’entre eux, et c’est probablement le « perturbateur » le plus connu du traitement des paiements. La société basée à San Francisco se concentre sur les petites entreprises, leur permettant d’accepter des paiements via une variété de méthodes de paiement mobile au point de vente.

Des millions de commerçants utilisent l’application Square pour traiter les paiements via leurs smartphones. Vous avez peut-être vu un chauffeur de taxi, par exemple, effectuer un paiement en glissant votre carte de crédit via un périphérique enfichable sur son smartphone. Ce chauffeur de taxi utilisait probablement l’application Square.

Square est un processeur de paiement de premier plan qui tente de devenir une banque numérique de premier plan, également connue sous le nom de « portefeuille numérique ».

Depuis sa création, Square a fourni des services de traitement des paiements aux petits commerçants, principalement une application mobile qui permet aux commerçants de traiter les paiements par carte de crédit sur leurs appareils mobiles.

La société exploite également des services bancaires numériques à croissance rapide via son application Cash. Parce que cette entreprise a connu une croissance à trois chiffres d’une année sur l’autre, elle représente désormais environ un tiers des bénéfices bruts de Square.

Et sur la base de la trajectoire de croissance de cette activité, elle devrait représenter la moitié des bénéfices bruts d’ici deux ans.

Cash App est une plateforme de transfert d’argent qui permet aux utilisateurs d’envoyer, de stocker et/ou de recevoir de l’argent. Mais Square continue d’ajouter des fonctionnalités à la plate-forme pour la rendre plus compétitive sur le marché.

Et il y a beaucoup de concurrence !

C’est le plus gros risque pour le stock. Square rivalise avec des gens comme Venmo, Zelle, et Pommes (NASDAQ :AAPL) Apple Pay.

Un autre risque est que l’entreprise donne la priorité à la croissance des revenus et des parts de marché plutôt qu’à la rentabilité.

Malgré cela, il a généré un flux de trésorerie disponible robuste. En supposant que l’activité principale de traitement des paiements de l’entreprise maintienne une croissance lente et régulière, tandis que l’activité bancaire numérique génère une croissance élevée à deux chiffres, Square sera un gagnant.

Mais ce ne sera pas le seul…

Aucune foi requise

Les tendances à long terme pour la fintech sont à la hausse. Adapt Insights a fixé le marché à 4,8 billions de dollars à la fin de 2019, et il indique que ce chiffre doublera presque pour atteindre 10,1 billions de dollars d’ici 2024.

C’est parce que les entreprises qui développent et utilisent des technologies de pointe atteignent des tailles énormes plus rapidement que jamais… saisissent des parts de marché plus rapidement que jamais… et changent le monde plus rapidement que jamais.

Ce progrès exponentiel crée un gouffre technologique entre les entreprises qui développent et utilisent la technologie avec succès… et celles qui ne le font pas.

Nous avons vu les effets dans mon Rapport d’investissement de Fry service.

L’un de nos investissements fintech, le FNB mondial X FinTech (NASDAQ :FINX), a gagné près de 70 % depuis que je l’ai recommandé le 11 juin 2019, surpassant largement le S&P 500 33% de retour sur la même période.

Et ce n’est pas seulement parce que la fintech s’est rétablie plus rapidement que le marché au sens large après la vente massive de Covid-19. Le S&P est en hausse d’un peu plus de 16% par rapport à la même période l’année dernière, tandis que FINX est en hausse de plus de 45%.

Les entreprises de FINX utilisent des technologies innovantes pour améliorer ou automatiser les transactions financières.

Ces technologies incluent les prêts peer-to-peer, les paiements mobiles, les prêts instantanés à court terme et les crypto-monnaies – et les entreprises qui fournissent ces services peuvent être incroyablement rentables.

Pay Pal (NASDAQ :PYPL), par exemple, est l’une des sociétés de traitement des paiements les plus anciennes et les plus connues, facilitant le commerce électronique et se développant même pour offrir du crédit aux clients. Aujourd’hui, il est plus de 110 % supérieur à son record historique d’avant la pandémie.

Square est 150% plus élevé que son pic pré-pandémique.

Les produits d’entreprises comme celle-ci sont de plus en plus utilisés grâce à la pandémie, et les gens sont plus satisfaits de leurs banques lorsqu’ils intègrent des méthodes de paiement peer-to-peer dans leurs systèmes.

Les recherches de McKinsey montrent que 6% des consommateurs américains ont rejoint mon collègue et ouvert un nouveau compte fintech pendant la pandémie. Le trafic des services bancaires mobiles a augmenté de 85 % en avril 2020 et les Américains plus âgés sont de plus en plus à l’aise avec les services bancaires en ligne.

Je m’attends à ce que ces nouvelles habitudes perdurent, donnant aux entreprises de technologie financière un avantage pour l’avenir.

À mesure qu’ils deviennent plus accessibles, de plus en plus de gens les adopteront. Parce que la pandémie a rendu ces technologies plus nécessaires, elle n’a fait qu’accélérer leur adoption généralisée.

Bien que je connaisse beaucoup de spéculateurs Bitcoin, je connais très peu d’utilisateurs Bitcoin. D’un autre côté, presque tout le monde que je connais utilise la fintech, même s’ils ne s’en rendent pas compte.

Cela me dit que l’industrie de la fintech continuera probablement de croître rapidement au cours des prochaines années. Pendant ce temps, Bitcoin a très peu mais la foi pour sauvegarder sa valeur.

