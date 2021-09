Enola Holmes 2 de Millie Bobby Brown et Henry Cavill ramène un autre visage familier

Il y a presque exactement un an, Enola Holmes a frappé Netflix et a ébloui les fans de mystère avec une nouvelle tournure de l’histoire de Sherlock Holmes, la sœur cadette du détective résolvant elle-même une énigme. L’actrice de Stranger Things Millie Bobby Brown a joué le rôle d’Enola, une jeune fille excentrique et intelligente avec un œil pour l’observation et Henry Cavill de Justice League a joué le plus grand détective du monde et beaucoup de gens ont adoré. Le film a maintenant une suite et il y aura en fait un certain nombre de visages familiers bienvenus.