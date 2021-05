Enola Holmes 2: Tout ce que nous savons sur le film Millie Bobby Brown

Là où les personnages d’Enola Holmes se sont arrêtés

Puisque le film est sorti en septembre 2020 (je sais, on a déjà l’impression qu’il y a des lustres), revenons sur ce qui s’est passé avec les personnages d’Enola Holmes. Enola elle-même a dit au revoir à son ennui devenu ami Tewkesbury après avoir résolu le mystère de sa famille, et a suivi des indices qui l’ont conduite à sa mère, qui explique qu’elle était partie se battre pour l’égalité entre les femmes et ne voulait pas inclure sa fille. C’est une réunion douce-amère, mais qui devait se produire pour résoudre le mystère.

Sherlock et Enola, cependant, sont une histoire différente. Sherlock avait laissé un code à résoudre à Enola, un chiffre qui la mènerait à un lieu de rencontre où il lui révélerait qu’il aimerait la guider. Cependant, Enola laisse une pomme de pin, faisant référence à une conversation que les deux ont eue plus tôt dans le film, indiquant qu’elle veut suivre son propre chemin. Et, il l’approuve une fois qu’il remet la pomme de pin vers le bas, symbolisant sa bénédiction.