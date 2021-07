Énoncé déterminant de Grand Funk Railroad

Polyvalent, virtuose et doté d’une formidable éthique de travail, des arène-rockers renommés Chemin de fer Grand Funk a rapidement pris de l’importance. Formé à Flint, Michigan, par le guitariste/chanteur Mark Farner et le batteur/co-chanteur Don Brewer, la formation initiale du groupe était complétée par l’ex-? & le bassiste des Mysterians Mel Schacher, et une première performance acclamée au festival pop d’Atlanta en 1969 les a amenés à conclure un accord avec Capitol. Le trio perma-gigging a maintenu un grand culte au début des années 70.

Leur premier album en 1969, On Time, est devenu disque d’or en Amérique du Nord, tandis qu’en 1971, GFR a vendu le Shea Stadium de New York à guichets fermés : leurs 55 000 billets vendus et plus équivalent au précédent record de fréquentation de ce lieu prestigieux établi par Les Beatles en août 1965. Tous les premiers LP de Grand Funk étaient de solides vendeurs, et leur sixième, Phoenix autoproduit en 1972 (enregistré après que le groupe ait recruté le claviériste Craig Frost) leur a valu un autre disque d’or bien mérité. Cependant, alors que la carrière du groupe restait apparemment sur une trajectoire ascendante, il y avait des problèmes dans les coulisses. Alors qu’ils écrivaient les chansons de leur septième LP, We’re An American Band, GFR était assailli par des problèmes de gestion et de finances, et ils savaient qu’un disque à succès était primordial pour leur survie.

“La musique changeait et la radio aussi, elle devenait beaucoup plus pop”, révèle Don Brewer dans une interview exclusive avec uDiscover. «Nous avons dû faire cette conversion d’être le groupe underground FM à être un groupe de radio à succès. Notre carrière et notre vie financière en dépendaient.

L’homme que GFR croyait à juste titre avoir l’intelligence de les faire passer à la radio grand public était le prodige de la production Todd Rundgren, fraîchement sorti de la sortie de son double LP acclamé, Something/Anything? Acceptant volontiers la demande de Grand Funk, Rundgren a dûment supervisé les sessions d’album, qui ont eu lieu aux Criteria Studios de Miami pendant seulement trois jours en juin 1973.

Sorti le mois suivant, le 15 juillet, We’re An American Band respirait la confiance, l’attitude et l’accessibilité radio. Culminant au n ° 2 du Billboard 200 et devenant platine, le disque présentait des favoris à feuilles persistantes tels que “Stop Lookin’ Back” et le sensuel “Black Licorice”, mais ses deux sommets étaient sûrement ses succès américains “Walk Like A Man”. et la chanson titulaire irrépressiblement accrocheuse et en tête des charts.

L’un des hymnes de bien-être vraiment séminal de la musique, il est maintenant difficile d’imaginer le monde du rock’n’roll sans “We’re An American Band”, mais comme le rappelle l’auteur de la chanson Don Brewer, il n’a jamais envisagé que cela finirait par définir le GFR œuvre : « J’ai joué ces deux petites cordes sur ma guitare quand j’écrivais des chansons et chaque accord que je connaissais était dans cette chanson », dit-il avec délectation. « Je ne pensais pas que ‘We’re An American Band’ serait l’hymne qu’il finirait par être. Je me souviens que les gens de Capitol l’ont entendu et sauté de haut en bas d’excitation, alors je savais qu’il y avait quelque chose, mais je n’avais aucune idée à quel point c’était vraiment bon !

Heureusement, le reste du monde savait exactement à quel point c’était bon. Et sa source reste l’un des meilleurs albums de Grand Funk Railroad.

