Enorme affaire: les AirPods Pro viennent de tomber à son prix le plus bas de 2021

Si vous cherchez à conclure un accord sur les AirPods Pro les plus vendus d’Apple, alors vous avez de la chance. On vient de repérer les AirPods Pro en vente pour seulement 179,99 $ (était de 249 $) sur Amazon. C’est une remise massive de 69 $ et le prix le plus bas que nous ayons vu toute l’année.

Offre AirPods Pro

Apple AirPods Pro : 249 $ 179,99 $ sur Amazon

Économisez 69 $ – Amazon propose les AirPods Pro les plus vendus au prix de 179,99 $, grâce à la remise massive de 69 $ d’aujourd’hui. C’est la meilleure offre que nous ayons vue toute l’année et seulement 10 $ de plus que le prix record du Black Friday. Pour le moment, les écouteurs sans fil sont actuellement en stock et prêts à être expédiés, nous vous recommandons donc de profiter de ce nouveau prix bas pendant que vous le pouvez.

Voir l’offre

Les AirPods Pro sont dotés de la puissante puce H1 d’Apple, qui offre un contrôle vocal avec Siri afin que vous puissiez obtenir des instructions, sauter des chansons et passer des appels en mode mains libres. Les écouteurs sans fil incluent désormais la suppression active du bruit pour bloquer les bruits indésirables, et le mode Transparence vous permet de laisser entrer le bruit extérieur lorsque vous en avez besoin. Les AirPod résistants à la transpiration sont également livrés avec de nouveaux embouts en silicone de trois tailles différentes pour offrir un ajustement plus confortable et plus sûr.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il s’agit de la meilleure offre que nous ayons vue toute l’année pour les AirPods Pro et seulement 10 $ de plus que le prix record du Black Friday. Les AirPod sont actuellement en stock et prêts à être expédiés, nous vous recommandons donc de profiter de cette offre incroyable avant qu’il ne soit trop tard.

