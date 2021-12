Énorme correctif pour les versions de GTA Trilogy, copies physiques retardées

Un énorme patch pour la trilogie GTA est sorti mardi.

Depuis la sortie de GTA Trilogy, Rockstar Games a lentement tenté de regagner la confiance de ses fans. D’abord en s’excusant simplement, puis en soutenant ces mots par des actes. Plus précisément, un correctif massif qui corrige un peu plus de 100 bugs et problèmes dans Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas.

Le correctif résout les problèmes dans toutes les versions du jeu, en particulier la version PC, qui était si mauvaise au départ que Rockstar Games l’a mis hors ligne pendant quelques jours. Les notes de mise à jour sont disponibles sur la page d’assistance du développeur, bien que nous ayons publié la liste complète ci-dessous.

Général – PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Améliorations de la stabilité Ajout de la caméra cinématique, qui peut être basculée en parcourant les modes de caméra dans le jeu Correction de plusieurs fautes d’orthographe sur l’art de la texture/la signalisation Correction de plusieurs cas où la pluie apparaissait à l’intérieur pendant les cinématiques

Grand Theft Auto III – L’édition définitive

Ajustement de la pluie pendant la cinématique d’introduction de Give Me Liberty afin qu’elle corresponde à ce qui est visible pendant le jeu Amélioration de la résolution des panneaux sur les portes avant des taxis Correction d’un problème où la pluie pouvait être vue à l’intérieur du manoir pendant la cinématique de la mission Couper l’herbe Correction d’un problème où la pluie pouvait être vue à l’intérieur de l’appartement de Donald Love pendant la cinématique de la mission Liberator Correction d’un problème où la pluie pouvait être vue à l’intérieur du Luigi’s Club pendant la cinématique de la mission Don’t Spank Ma Bitch Up Correction d’un problème où la pluie pouvait être vue à l’intérieur Garage de Joey pendant la cinématique de la mission Chauffeur de Cipriani Correction d’un problème où la pluie pouvait être vue à l’intérieur pendant la cinématique de la mission Bomb Da Base: Act I Correction d’un problème où la pluie apparaissait sous l’eau lorsqu’elle tombait Correction d’un problème où l’herbe pouvait être vue à l’intérieur Le garage de Joey pendant l’outro de la mission Drive Misty For Me Correction d’un problème où une texture de mur près de l’hôpital de Portland apparaissait incorrectement pendant le dri ving Correction d’un problème où des textures roses ou noires apparaissaient sur le sol de Turtle Head Fish Co. Correction d’un problème dans le menu audio où le curseur Dialog Volume n’ajustait pas l’échantillon audio en cours de lecture Correction d’un problème où l’interface utilisateur chevauchait le chronomètre lors de missions de taxi ou de justicier Correction d’un problème de collision d’objets manquants sur les murs sous le pont Callahan à Chinatown Correction d’un problème où le joueur pouvait étirer un véhicule à deux places à l’aide du broyeur de voitures Correction de plusieurs problèmes de caméra lors de la lecture de missions RC Correction d’un problème où le texte mal aligné apparaissait après la livraison au garage d’importation Correction d’un problème où le titre de la mission s’attardait à l’écran trop longtemps au début d’une mission Correction d’un problème d’affichage de la texture sur le panneau Staunton Pay’ n’ Spray Correction d’un problème où les roues n’étaient pas connectées au véhicule sur lequel Joey travaillait. Correction d’une erreur d’orthographe sur le Deli et Devanture de pizza sur Staunton Island

Grand Theft Auto : Vice City – L’édition définitive

Bannières publicitaires ajoutées sur les côtés des véhicules Rumpo, Coach, Benson et Boxville Correction d’un problème où la cinématique à la fin de la mission Shakedown restait suspendue lors de la transition vers le jeu la mission Tournée publicitaire Correction d’un problème où la pluie pouvait être vue à l’intérieur pendant la cinématique de la mission Alloy Wheels of Steel Correction d’un problème où la pluie pouvait être vue à l’intérieur de la limousine pendant la cinématique de la mission Two Bit Hit Correction d’un problème avec les mains de Tommy quand porter la tenue de La Havane dans la mission Shakedown Correction d’un problème dans la mission Cop Land où la mission échouait lorsque le café explosait Correction d’un problème où le manoir Diaz avait des textures manquantes lors de la fin de la mission Rub Out Correction d’un crash fin de la mission Checkpoint Charlie Correction d’un crash rencontré lors de l’événement Bloodring Arena Correction d’un problème où la corruption de la texture pouvait être vue sur les routes pendant les sessions de jeu prolongées Correction d’une pause de 10 secondes lors de l’écoute de la station de radio V-Rock Correction d’une pause de 15 secondes lors de l’écoute de la station de radio Wildstyle Radio Correction d’un problème pendant la cinématique pour Supply and Demand où des personnages ambiants étaient présents pendant la cinématique Correction d’un trou dans le monde du jeu près du Café Robina Correction d’une erreur d’orthographe sur le panneau d’affichage Welcome to Vice City près de l’aéroport Correction d’une erreur avec le logo du stand Shaft Hot Dog Correction de plusieurs problèmes de texture qui apparaissaient sur les murs de l’île Correction d’un problème où les caisses ne pouvaient pas être détruites pendant la mission Gun Runner, empêchant la progression du jeu Correction d’un problème où le lance-flammes endommageait les objets derrière Tommy Correction d’un trou dans le monde du jeu lorsqu’il se tenait sur la garde-robe de Tommy dans l’Ocean View Hotel Correction d’un problème où les textures du véhicule Packer en rampe étaient corrompues pendant que Tommy est debout à proximité Correction d’un problème où des textures corrompues apparaissaient sur la route en cas d’échec de la mission Hog ​​Tied Correction d’un problème où les textures corrompues allaient d apparaît sur la route en cas d’échec de la mission Boomshine Saigon Correction d’un problème où les particules de verre apparaissaient surdimensionnées en cassant les fenêtres du magasin Gash Correction de plusieurs problèmes de corruption de texture qui apparaissaient sur le fourgon de police Enforcer Correction d’un problème où le canon du minigun faisait ne tourne pas lors du tir Correction d’un problème où la vitesse du rotor principal des hélicoptères ne correspondait pas à la vitesse du rotor arrière Correction d’un problème sur la mini-carte où la piscine en forme de logo Rockstar Games était incorrectement reflétée sur la mini-carte pour Starfish Island Correction d’une corruption de texture problème sur les feux de circulation et le feuillage en cas de pluie sur le continent Correction d’un problème où le panneau ne s’animait pas correctement sur Hyman Memorial Stadium Correction d’une erreur d’orthographe sur la fenêtre de la librairie Mavis Correction d’une erreur d’orthographe lorsque le joueur est arrêté pendant les missions paramédicales Correction d’un problème où Tommy apparaît petit alors qu’il se tient devant les bâtiments de Little Havana Correction d’un problème où Lance serait dupliqué après le redémarrage de la mission Copland Correction d’un problème où les tombes ouvertes derrière Funeraria Romero n’étaient pas visibles

Grand Theft Auto : San Andreas – L’édition définitive

Introduction de la couverture nuageuse à haute altitude Ajout d’animations alternatives de marche et de course lorsque CJ est à Max Fat ou Max Muscle Correction de plusieurs problèmes avec les textures d’herbe qui ne s’affichaient pas correctement Correction d’un contour blanc dans la racine des cheveux de Cesar pendant la cinématique de la mission King in Exile Correction d’un problème avec le corps de CJ dans la cinématique de la mission The Meat Business Correction d’un problème avec le corps de CJ pendant la cinématique d’ouverture de la mission Supply Lines Correction d’un problème avec les doigts de Cesar pendant la scène de fin de la mission Cesar Vialpando Correction d’un problème avec les doigts de Cesar pendant la scène de fin de la mission Wu Zi Mu Correction d’un problème de sauvegarde de jeu à la fin de la mission Blood Bowl Correction d’un crash qui s’est produit pendant la mission Dam and Blast Correction d’un problème de corruption de texture qui se produisait après un jeu prolongé Correction d’un problème où CJ et Big La fumée resterait bloquée vers la fin de la mission Just Business Correction d’un crash qui se produisait lors d’une noyade près de l’extrémité Ocean Beach de South Bridge Correction d’un problème où le visage de CJ obscurcissait la caméra lorsqu’il regardait derrière lui en conduisant un quad Correction d’un problème où le visage de CJ obscurcissait la caméra lorsqu’il regardait derrière lui tout en pilotant l’Hydra en vue à la première personne mission Ice Cold Killa Correction d’une faute d’orthographe sur une publicité de nourriture mexicaine Correction d’une faute d’orthographe sur la devanture d’un magasin de guitares Correction d’un problème où les joueurs pouvaient acheter des cornrows au salon de coiffure sans fonds suffisants Correction d’un pont manquant dans la section Shady Creeks du map Correction d’un bug à cause duquel le hamburger sur le panneau Burger Shot ne tournait pas. un problème où l’écran Wasted ou Busted pouvait être vu lors du chargement d’un fichier de sauvegarde automatique Corruption graphique corrigée sur la tête et le corps de CJ pendant la séquence de motel de la mission Réunir les familles Correction d’un problème où les vitres des fenêtres sont translucides à la station-service Dillmore pendant la mission Tanker Commander les gouttes de pluie n’apparaissaient pas à la surface de l’eau Correction d’un problème où diverses icônes de carte, telles que des blips de mission, apparaissaient et sortaient du radar lors du panoramique et de la rotation de la caméra Correction d’un problème où les PNJ qui portaient des maillots numérotés n’avaient plus de numéro aléatoire chevauchant le nombre 7 Correction d’un problème où la pluie ne s’affichait pas correctement lors du vol par temps pluvieux ou orageux Correction d’un problème avec l’audio qui ne jouait pas correctement lors de l’utilisation du vestiaire dans l’une des propriétés de CJ Correction d’un problème où le chariot élévateur de CJ n’agissait pas comme prévu pendant la mission Robbing Oncle Sam Correction d’un problème avec la forme des accessoires Donut and Nut à la boutique de beignets Tuff Nuts Correction d’un problème d’orthographe ror avec la devanture Sayonara Correction d’un problème où l’avion Dodo avait un cône de nez inversé Correction d’un problème où les hélices de bateau ne tournaient pas correctement Correction d’un problème où le canon du minigun ne tournait pas lorsqu’il tirait Correction d’un problème où le signe incorrect du poste de police ne tournait pas apparaissent à Las Venturas Correction d’un problème où les mauvais prix apparaissaient sur le menu extérieur de Burger Shot Correction d’un problème où CJ apparaissait trop sombre dans le magasin 69 Cent Correction d’un problème où les coupes de cheveux étaient échangées avec la coupe de cheveux César à chaque fois que CJ portait un chapeau Correction d’un problème où le radar disparaissait après avoir été pris dans la mission Home Invasion Correction d’un problème où les voitures de police pouvaient traverser le sol Correction d’un problème où l’accessoire OVNI ne tournait pas au Lil’ Probe Inn

Xbox One – Tous les titres

Correction d’un problème où le jeu ne répondait pas pendant plusieurs secondes après avoir quitté certains intérieurs

PC – Tous les titres

Correction d’un bug où les joueurs ne pouvaient pas mettre en surbrillance ou sélectionner Annuler ou Confirmer à l’aide d’un contrôleur lors de la mission Échec ! screen Correction d’un bug où les joueurs avec des caractères spéciaux dans le nom du compte PC ne pouvaient pas enregistrer la progression du jeu Correction de la disposition du jeu lors de la lecture avec un moniteur ultra-large Correction d’un problème où les options n’étaient pas correctement mises en évidence lors du survol de la souris. un problème où le fait de cliquer trop rapidement sur des sections dans les menus du jeu empêchait l’affichage de ces options de menu. en plein écran, la modification du paramètre de résolution affichait brièvement l’ancienne valeur de résolution. Correction d’un problème où les paramètres graphiques n’étaient pas sauvegardés après le redémarrage du jeu

Rockstar a également annoncé que les copies physiques de la trilogie GTA auraient un petit retard jusqu’au 17 décembre sur les consoles Xbox et Playstation. L’édition physique de la Nintendo Switch ne sortira pas avant le début de 2022 maintenant.

Malgré le patch, il reste encore un long chemin à parcourir avant que la trilogie GTA soit à la hauteur des normes de qualité que nous attendons de Rockstar Games.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.