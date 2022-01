Énorme décalage entre la demande et la disponibilité des talents : Rishad Premji

S’exprimant lors de l’événement Microsoft Future Ready, Premji a déclaré que les modèles de travail hybrides sont là pour rester et que des entreprises de différents secteurs les expérimentent au milieu de la pandémie. .

La guerre des talents est le défi numéro un pour l’industrie informatique étant donné l’énorme décalage entre la demande et la disponibilité, et les organisations de l’industrie déploient des efforts à plusieurs niveaux pour embaucher et fidéliser leurs employés, a déclaré mardi le président exécutif de Wipro, Rishad Premji. lors de l’événement Microsoft Future Ready, Premji a déclaré que les modèles de travail hybrides sont là pour rester et que des entreprises de différents secteurs les expérimentent au milieu de la pandémie.

Les entreprises qui gagnent la guerre des talents, gagnent le jeu à un certain niveau, il y a aujourd’hui un tel décalage entre la demande et la disponibilité de l’offre. Il y a donc beaucoup d’efforts déployés à plusieurs niveaux différents », a-t-il déclaré. Premji a ajouté qu’une quantité excessive de temps et d’argent est consacrée à la requalification et au perfectionnement des personnes au niveau de l’industrie. « L’autre objectif obsessionnel est de retenir les talents… Je crois fermement que les gens ne partent pas seulement pour une compensation, les gens ne partent pas seulement pour de meilleures opportunités, les gens partent quand ils ne ressentent pas un sentiment de connexion avec l’organisation », a-t-il déclaré.

Il a noté que la probabilité qu’un employé reste en arrière augmente lorsqu’il a un « sentiment d’appartenance » et qu’il est « pertinent en tant qu’être humain dans ce système de centaines de milliers d’employés ». beaucoup de temps sur la façon dont nous créons un fort sentiment d’appartenance pour les gens.

Tout le monde devrait ressentir un sentiment d’appartenance à la fois de la pratique avec laquelle ils travaillent pour des propositions, mais aussi des RH que quelqu’un se soucie que j’existe, que je compte, que c’est mon cheminement de carrière, c’est comme ça que je vais grandir dans l’organisation », a expliqué Premji. Lorsqu’on lui a demandé si les entreprises informatiques perdaient des talents au profit d’un écosystème de startups qui s’est développé à un rythme rapide dans le pays, Premji a répondu par la négative. « Je dirais que cela ne change pas uniquement la situation.

Il y a quelques années, il y a eu cette conversation que lorsque l’écosystème des startups, qui en tant qu’écosystème actif et florissant se développait, il y aurait soudainement un exode massif des entreprises de services plus grandes et plus traditionnelles, et cela n’a pas tout à fait fonctionné. Je pense qu’il s’agit d’une pénurie universelle de talents et d’une demande universelle de talents », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il existe des opportunités mûres et que de nombreuses sociétés de services informatiques perdent des personnes au profit d’autres sociétés de services informatiques et pas nécessairement de jeunes startups. «

… se concentrer certainement (devrait être) sur la garantie que les gens ont de grandes opportunités de grandir et d’apprendre au sein de l’organisation, nous devons nous concentrer sur une solide expérience et un engagement avec les employés, nous devons également nous concentrer sur le fait que les gens ont l’opportunité d’essayer différents choses à l’intérieur de l’entreprise », a-t-il ajouté. En parlant d’environnement de travail hybride, Premji a déclaré fondamentalement qu’il est important que les gens reviennent au travail pendant un certain temps. « Je suis convaincu que les gens devraient revenir. Nous sommes très désireux que les gens reviennent de temps en temps, mais tous les gens reviennent de temps en temps… De même, je suis très enthousiasmé par ce à quoi le modèle hybride vous permet de participer.

Cela vous permet d’inclure de nombreuses personnes qui ne pouvaient pas être incluses dans la population active auparavant, cela vous permet peut-être d’inclure des personnes qui vivent dans des villes de niveau III-IV… Il y a des femmes qui veulent de la flexibilité… », a-t-il déclaré. question sur la façon dont les organisations peuvent être prêtes pour l’avenir, Premji a déclaré qu’il fallait avoir un état d’esprit ouvert pour cela.

… un état d’esprit de pouvoir désapprendre ce que vous pensiez être la vérité pendant très longtemps et une ouverture à changer cela complètement. Je pense que c’est la première chose dont vous avez besoin, et vous en avez besoin à toutes les étapes du leadership et à toutes les étapes de votre carrière. Être ouvert à changer ce que vous avez connu et essayer de nouvelles façons de le faire », a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.