Énorme drame au Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1 alors que Lewis Hamilton bat Max Verstappen après une collision et la course est suspendue DEUX FOIS avec les deux équipes faisant rage

Lewis Hamilton a remporté le premier Grand Prix d’Arabie saoudite, ce qui était loin d’être dramatique, les deux hommes étant entrés en collision après que la course a été suspendue deux fois au cours des 16 premiers tours.

Hamilton et Verstappen ont disputé une série d’incidents avec le championnat des pilotes en jeu et se lanceront désormais dans la course finale à Abu Dhabi à égalité de points.

.

Le début initial s’est déroulé sans incident, mais le drame s’est rapidement ensuivi

La quête d’Hamilton pour combler l’écart au championnat a bien commencé alors qu’il était en tête de la ligne.

Le septuple champion du monde a commencé la course en pole, à huit points de Verstappen au classement, mais avec l’homme Red Bull en troisième position sur la grille.

Après un grave accident lors de la précédente course de Formule 2, il n’y a pas eu de répétition dans l’événement principal alors que Hamilton s’enfuyait et son coéquipier Valtteri Bottas a rapidement assumé le rôle de mitrailleur arrière avec Verstappen, cherchant à décrocher le titre s’il pouvait battre Hamilton. de 18 points, en troisième.

Le peloton a été regroupé par une voiture de sécurité au 10e tour après que Mick Schumacher soit entré dans les barrières, déclenchant une action frénétique d’arrêt au stand.

Mercedes a empilé ses pilotes, opposant Hamilton et Bottas pour changer les pneus plus tôt – mais Red Bull a joué et a laissé Verstappen de côté, le Néerlandais prenant ainsi la tête.

Puis la fortune a basculé dans le sens de Verstappen alors que la course était signalée par un drapeau rouge et que les voitures avaient reçu l’ordre de retourner dans la voie des stands car les dommages causés à la barrière par l’accident de Schumacher nécessitaient une attention particulière.

.

Le crash de Schumacher a complètement changé la dynamique

Cela a permis à Verstappen de changer de pneus sans piquer et d’abandonner sa première position nouvellement acquise.

Hamilton était loin d’être satisfait de la situation et s’est plaint à son équipe à la radio.

Quand ils ont finalement redémarré, le départ arrêté avait plus de drame que l’original.

Verstappen s’est plaint dans le tour de pré-redémarrage alors que Hamilton gardait une grande distance entre eux, lui permettant de construire plus de température des pneus.

Alors que les lumières s’éteignaient à nouveau, Hamilton dépassait Verstappen qui coupait le premier virage pour garder la tête. Esteban Ocon a également survolé Hamilton, qui a chuté à la troisième place.

Quelques instants plus tard, le drapeau rouge est à nouveau tombé, cette fois avec le deuxième Haas de Nikita Mazepin entrant dans le mur après avoir rattrapé le Red Bull de Sergio Perez.

Hamilton et Mercedes se sont plaints de la façon dont Verstappen a repris la tête et les stewards ont donc décidé que le deuxième redémarrage verrait Ocon en premier, Hamilton en deuxième et Verstappen en troisième.

.

Hamilton a fait connaître ses sentiments dans la voie des stands entre les redémarrages

Cependant, Verstappen n’a pas refait les mêmes erreurs et a fait une belle deuxième relance.

Le Néerlandais a réussi un beau mouvement pour survoler Hamilton puis Ocon en succession rapide.

Hamilton a dépassé Ocon et a récupéré la deuxième place à la poursuite de Verstappen une fois de plus.

Une série de voitures de sécurité virtuelles pour les débris sur la piste a ralenti cette poursuite, mais au 37e tour, Hamilton était prêt à faire un pas.

Encore une fois, la paire a chargé dans le premier virage et Hamilton semblait avoir pris l’avance avant que Verstappen ne coupe le virage.

.

Hamilton et Verstappen sont entrés en collision de manière controversée

Ah. Mon. Mot. ?? On a dit à Max Verstappen de laisser passer Lewis Hamilton et il a ralenti, mais Hamilton lui a heurté le dos !! Son aileron avant est endommagé ! 🗣 « Il vient de me tester au freinage ! » dit Hamilton #SaudiArabianGP en direct sur Sky Sports F1#SkyF1 | #F1 pic.twitter.com/mBY6G6hd0P – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 5 décembre 2021

Hamilton fulminait : « Ce type est un putain de fou. »

Verstappen a reçu l’ordre de rendre la place à Hamilton, mais la paire est ensuite entrée en collision alors que le Néerlandais ralentissait devant son rival.

Red Bull a fait valoir qu’ils tentaient de rendre la place, mais Mercedes ne s’en est apparemment pas rendu compte, d’où le crash mineur.

Toto Wolff a fulminé dans la voie des stands et Verstappen a finalement cédé la position avec Hamilton prenant la tête au 42e tour.

Mais ce changement n’a été que de courte durée puisque Verstappen a immédiatement repris la position.

Il a ensuite écopé d’une pénalité de cinq secondes pour le drame précédent et Hamilton a repris l’avantage lors d’un nouveau dépassement au 43e tour.

C’était le dernier drame de la soirée et le Britannique a remporté la victoire, récoltant également un point supplémentaire pour le meilleur tour.

Verstappen et Hamilton sont désormais à égalité de points avant la dernière course de la saison à Abu Dhabi.