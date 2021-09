in

Le septième épisode de Marvel’s What If…? La série d’anthologies est disponible en streaming sur Disney Plus, nous apportant une autre histoire des Avengers à partir d’une chronologie alternative différente où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Contrairement aux épisodes précédents, l’épisode de Thor a un énorme cliffhanger qui fonctionnerait bien comme scène post-crédits. La série animée, cependant, n’a pas de balises post-crédits comme les films ou d’autres émissions de télévision.

Le cliffhanger choque les fans en leur donnant un méchant qui a le potentiel d’être plus dangereux que Thanos (Josh Brolin) ne l’a jamais été. Plus intéressant encore, le cliffhanger lie l’intégralité de What If…? saison 1, nous donnant les indices dont nous avions besoin pour comprendre comment cette histoire des Avengers se déroulera. Remarquez, des spoilers massifs suivront ci-dessous.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est canon pour le MCU

Avant de regarder l’énorme méchant de l’épisode 7, nous vous rappellerons que Et si…? est canon pour le MCU. Tout ce que nous avons vu jusqu’à présent dans la série télévisée animée s’est déroulé dans une chronologie alternative sur le multivers. Les histoires semblent familières à ce que nous avons vu dans la réalité primaire. Mais les super-héros des Avengers dans ces réalités ont eu un destin différent de celui des héros principaux que nous avons appris à aimer.

Marvel l’a clairement indiqué avant le Et si…? première, à un moment où nous spéculions déjà que What If…? raconte des histoires du multivers. Cela signifiait que nous pouvions voir certains des personnages de What If…? dans d’autres histoires des Avengers.

Nous avons déjà deux candidats, le capitaine Carter (Hayley Atwell) et le docteur Strange Supreme (Benedict Cumberbatch), qui apparaîtraient dans des films d’action réelle.

Après les premiers Et si… ? épisodes, nous avons appris que ces histoires apparemment distinctes sont toutes liées, et tout cela aura du sens à mesure que nous nous rapprochons de la finale. L’épisode 7 nous a pratiquement donné quelques indices importants sur ce qui se passera dans les deux épisodes restants.

Strange Supreme à côté de Thor dans Et si… ? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios

Le Et si… ? Les Vengeurs s’assembleront

Marvel a sorti un Et si… ? promo aperçu de mi-saison qui nous a donné un aperçu de quelques équipes inhabituelles des Avengers. Nous avons expliqué à l’époque que certaines de ces équipes Avengers n’avaient aucun sens à l’époque. Chaque épisode semble indiquer que nous regardions une chronologie différente. Ainsi, les différents Avengers montrés en train de se battre ensemble ne pouvaient pas se rencontrer.

Même si certains des super-héros venaient de la même réalité, il y avait un couple très inhabituel. Party Thor (Chris Hemsworth) parle à Strange Supreme des zombies (voir ci-dessus). Cela semble être une sorte d’interaction impossible. Les zombies Avengers doivent vivre dans un univers complètement séparé de Party Thor. Et nous avons le zombie Thanos portant un Infinity Gauntlet avec des Infinity Stones dans cet univers.

Plus important encore, Strange Supreme a détruit tout son univers, y restant piégé. Il n’y aurait donc pas de Thor avec qui interagir.

Dans ce même épisode, nous avons vu Uatu the Watcher (Jeffery Wright) s’écarter de sa narration. C’est le seul épisode où quelqu’un a senti sa présence. The Watcher guide le public, nous montrant comment une petite décision peut avoir un impact sur l’ensemble du parcours d’un super-héros ou de l’équipe des Avengers. C’est seulement Supreme Strange qui détecte le Watcher et interagit avec lui. Mais Uatu n’aiderait pas Strange à ce stade.

Cela pourrait changer maintenant que nous avons vu l’énorme cliffhanger de l’épisode 7.

Infinity Ultron apparaît dans le choquant What If…? épisode 7 cliffhanger. Source de l’image : Marvel Studios

L’Observateur interviendra-t-il ?

À la fin de l’épisode Party Thor, nous voyons un portail s’ouvrir, avec des robots Ultron traversant. Les guider est une variante d’Ultron que nous appellerons Ultron Supreme ou Infinity Ultron. C’est pratiquement la version Vision d’Ultron qu’Ultron a toujours voulu. Et il emballe les six Infinity Stones.

La perspective d’un Ultron si puissant fit également sursauter l’Observateur. Il est le premier à sentir les armées entrantes, tout comme il nous donne une fin apparemment heureuse à cette histoire. “Attends quoi?” Uatu s’interrompt juste avant qu’Infinity Ultron ne franchisse le portail. De toute évidence, l’épisode Party Thor n’a pas une fin heureuse.

Cela nous indique que la menace d’Ultron est si puissante que l’Observateur devra peut-être intervenir. Dans la vidéo en avant-première, nous avons vu que les Avengers de divers What If…? les épisodes se battent côte à côte contre les robots d’Ultron. Il semble bien que le Watcher soit celui qui aidera à constituer cette équipe particulière de super-héros.

Ce n’est que spéculation, cependant. Ce qui est sûr, c’est et si… ? se réchauffe, et les épisodes 8 et 9 devraient répondre à la plupart de nos questions. Vous pouvez diffuser les sept premiers épisodes sur Disney Plus dès maintenant.

Black Widow, le capitaine Carter, Gamora, Star-Lord et Thor vus dans Et si… ? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios