Énorme KO dans l’avant-première de Manny Pacquiao vs. Yordenis Ugas

Dans l’un des combats préliminaires de l’undercard qui a eu lieu à la T-Mobile Arena de Las Vegas qui a mené Manny Pacquiao contre. Yordenis Ugás, le compatriote du ‘PacMan’, Mark Magsayo a éliminé le Mexicain Julio Ceja au dixième round d’une manière redoutable.

Magsayo a commencé par donner des indications qu’il précisera plus tard, déjà au premier tour il a renversé son rival, puis le combat avait même des passages, mais le Philippin était toujours plus.

Enfin, après avoir blessé son rival avec ses coups répétés et efficaces, Magsayo a atteint Ceja avec un direct au menton Qu’il éteignit les lumières immédiatement.

S’ils ont raté le KO de Mark Magsayo à ‘Pollito’ Ceja Voir cet énorme échantillon de chloroforme pur à Las Vegas 😱pic.twitter.com/psvZKVBnmg – Emmanuel Gutiérrez (@gymbooroso) 22 août 2021

Avec l’aimable autorisation : @gymbooroso

Comme il s’est passé, le Mexicain a été rapidement assisté par les médecins après son état d’inconscience après le coup dur reçu et, bien qu’il réagisse normalement, ils l’ont transféré dans un hôpital pour suivre les protocoles indiqués et effectuer des études dans le but d’exclure dommages à sa santé.

