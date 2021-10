Le combattant polonais, Mariusz Pudzianowski, qui se fait appeler « L’homme le plus fort du monde » a joué dans un impressionnant KO dans l’épreuve d’arts martiaux mixtes « KSW 64 », en seulement 18 secondes contre son rival, le ‘Bomber’ sénégalais, Serigne Ousmane Dia, et la vidéo de la victoire a été virilisée dans les réseaux.

Invaincu en deux combats de MMA en carrière, Bombardier promettait d’être un grand défi pour Pudzianowski : à 1,98 m, il avait 12 cm d’avance sur le Polonais, en plus d’avoir pesé 148,1 kg, soit plus de 30 kg de plus que son adversaire (117,8 kg).

Pudzianowski a décroché un coup de pied au sol, le Sénégalais est allé dans la fumée pour tenter de se connecter et a reçu un droit droit du Polonais au menton qui a été mortel et a démoli le Bomber. L’arbitre est rapidement intervenu, mettant fin au combat le plus attendu de l’événement en seulement 18 secondes.

Avec l’aimable autorisation : @KSW_MMA

C’était la quatrième victoire consécutive de « l’homme le plus fort du monde » à KSW. Il a un bilan de 16 victoires et sept défaites. Bombardier a subi la première défaite de sa carrière.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/