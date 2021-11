Énorme potentiel de croissance du commerce bilatéral avec le Canada : Goyal

Il a également déclaré que les deux parties ont discuté de la possibilité de conclure l’accord de partenariat économique global Inde-Canada (CEPA), une sorte de pacte de libre-échange, en deux étapes.

Le commerce bilatéral entre l’Inde et le Canada s’élève actuellement à 10 milliards de dollars et il existe un énorme potentiel pour le porter à des niveaux beaucoup plus élevés, a déclaré vendredi le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal.

« Un premier accord intérimaire portant sur les biens et services, un partenariat économique approfondi dans plusieurs secteurs et un accord beaucoup plus large et global à la deuxième étape, un peu plus tard.

« De cette façon, nous pouvons récolter les fruits à portée de main et les domaines d’intérêt mutuel et offrir des opportunités à nos affaires des deux côtés et permettre un plus grand commerce de biens et de services », a-t-il noté. Le ministre a déclaré que quelques séries de discussions avaient eu lieu et qu’il espère maintenant les faire avancer rapidement.

« Le commerce bilatéral avec le Canada s’élève actuellement à 10 milliards de dollars. Il existe un énorme potentiel de croissance du commerce mutuel à des niveaux beaucoup plus élevés », a déclaré Goyal lors d’une allocution au 11e Forum des affaires Canada-Inde.

Il a ajouté que l’agroalimentaire, l’innovation numérique, les biosciences, la chaîne d’approvisionnement et la logistique, l’éducation, le développement des compétences et les énergies renouvelables sont des domaines d’opportunités pour les entreprises des deux pays.

L’avantage concurrentiel de l’Inde dans des domaines comme le textile et la chaussure, et les secteurs où elle possède des atouts traditionnels et où « nous construisons des technologies modernes » comme le secteur des services, l’agro-tech et l’édu-tech, présentent un potentiel énorme, a-t-il déclaré.

Le ministre a ajouté que les fonds de pension canadiens ont promis plus de 55 milliards de dollars d’investissements entre 2014 et 2020. Sur ce montant, plus de 32 milliards de dollars ont déjà été réalisés.

Les exportations indiennes vers le Canada comprennent les produits pharmaceutiques, le fer et l’acier, les produits chimiques, les pierres précieuses et les bijoux, les réacteurs nucléaires et les chaudières. Les importations comprennent des minéraux, des minerais, des légumes, des engrais, du papier et de la pâte à papier.