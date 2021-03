Énorme potentiel d’investissement dans la santé: rapport Niti Aayog

Selon les estimations de la National Skill Development Corporation (NSDC), les soins de santé peuvent générer 27 lakh d’emplois supplémentaires en Inde entre 2017 et 22, soit plus de 500 000 nouveaux emplois par an.

Décrivant le large éventail d’opportunités d’investissement dans le secteur de la santé en Inde, Niti Aayog a déclaré que les investisseurs devraient profiter de l’environnement propice pour participer au secteur de la santé du pays, qui devrait atteindre 372 milliards de dollars d’ici 2022.

L’industrie de la santé a connu une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 22% depuis 2016. La santé est devenue l’un des plus grands secteurs de l’économie indienne, en termes de revenus et d’emploi. En 2015, le secteur est devenu le cinquième employeur en importance, engageant directement 47 lakh personnes. Selon les estimations de la National Skill Development Corporation (NSDC), les soins de santé peuvent générer 27 lakh d’emplois supplémentaires en Inde entre 2017 et 22, soit plus de 500 000 nouveaux emplois par an.

« La taille actuelle du marché des produits pharmaceutiques en Inde est de 41 milliards de dollars, qui devrait atteindre 130 milliards de dollars d’ici 2030. Le marché indien de la biotechnologie devrait croître à un taux de croissance moyen d’environ 30% par an pour atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2025 », selon à un rapport Niti Aayog.

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, l’Inde a la possibilité de stimuler la fabrication nationale, soutenue par de récents programmes gouvernementaux avec des incitations liées à la performance, dans le cadre de l’initiative Aatmanirbhar Bharat. De plus, entre 2018 et 2024, des brevets d’une valeur de 251 milliards de dollars devraient expirer dans le monde, ce qui représente une opportunité lucrative pour le secteur pharmaceutique du pays.

Dans le segment hospitalier, l’expansion des acteurs privés vers les villes Tier-II et Tier-III offre une opportunité d’investissement attractive. Selon Invest India’s Investment Grid, il existe près de 600 opportunités d’investissement d’une valeur de 32 milliards de dollars (Rs 2,3 lakh crore) dans le sous-secteur des infrastructures hospitalières et médicales du pays.

L’industrie hospitalière est témoin d’une énorme demande des investisseurs tant mondiaux que nationaux. Le projet du gouvernement d’augmenter l’allocation budgétaire pour les dépenses publiques de santé à 2,5% du PIB du pays d’ici 2025 profitera également au secteur hospitalier. Il existe une demande énorme pour les hôpitaux de soins tertiaires et les hôpitaux spécialisés, en particulier. Actuellement, un écart considérable existe entre le nombre de lits disponibles et le nombre de lits requis. La densité de lits d’hôpitaux en Inde est inférieure à la moitié de la moyenne mondiale de trois lits d’hôpitaux pour 1 000 personnes, ce qui signifie qu’environ 2,2 millions de lits seront nécessaires au cours des 15 prochaines années.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.