Énorme potentiel pour le marché du manscaping en Inde, forte croissance des produits de soins pour hommes : Suraj Chaudhari, Zlade

Fini le temps où la beauté était simplement considérée comme quelque chose qui ne s’estompait qu’avec les femmes. La beauté est pour tout le monde – le genre n’a aucun rôle à jouer ici. Ce changement même de perception a conduit au dynamisme de l’industrie de la beauté masculine, qui continue de croître à un rythme rapide pour être à égalité avec son homologue féminine. Selon un rapport de Statista, le marché mondial du toilettage masculin devrait atteindre environ 81,2 milliards de dollars d’ici 2024. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Suraj Chaudhari, co-fondateur et PDG de Zlade a parlé du marché du toilettage pour hommes en Inde, de l’impact de Covid-19, de la croissance du manscaping en Inde, des dernières tendances et plus encore. Extraits :

Quels sont les avis sur le marché du toilettage pour hommes et quel est l’impact du Covid-19 sur ce segment ?



Le toilettage pour hommes est encore un marché vieux de 5 à 6 ans en Inde, si vous le considérez comme le marché créé par les premières marques en ligne du nouvel âge. C’est encore relativement nouveau et il y a encore un énorme potentiel de croissance. Le marché, qui ne comprenait principalement que des produits de rasage, des déodorants et des crèmes blanchissantes pour la peau, propose désormais des produits allant des soins capillaires personnalisés aux soins de la barbe, de la peau, du corps et même des pieds. Comme toutes les industries, Covid-19 était comme un mur de briques pour cette industrie, au début du verrouillage, tout s’est arrêté. Avec des marchés fermés, aucune personne sur le terrain, même le commerce électronique a été initialement fait pour être fermé.

Mais maintenant, le marché se redresse et nous constatons des dépenses comme les niveaux du début de 2020, et dans certains cas même plus que cela. Covid-19 a accéléré le commerce électronique à l’échelle mondiale et l’Inde ne fait pas exception, aux États-Unis, 12 mois ont vu 10 ans de croissance dans la vente au détail en ligne, et l’Inde n’est pas loin derrière. Tant de gens ont fait leurs achats en ligne pour la première fois et nous verrons la plupart d’entre eux s’habituer à acheter en ligne pour de bon. C’était la seule doublure argentée, si nous pouvons même appeler cela. Avec la fermeture des salons et les appels de zoom à tout moment, les ventes de produits de soins pour hommes ont décollé car les hommes avaient besoin de produits qui pourraient les aider à bien paraître à la maison.

Quelle est la position centrale de la marque ?



Notre position de base a toujours été axée sur le rasage et l’épilation ; nous croyons que nous sommes assez bons à cela. Depuis janvier 2021, avec le lancement de notre gamme readyshaver, nous avons tout pour tous les passionnés de rasage. Nous couvrons désormais toute la gamme de rasage, des rasoirs, rasoirs système, gels de rasage, après-rasage, pour hommes et femmes, ainsi que des solutions d’épilation intime telles que la gamme Ballistic de tondeuses à poils pour le corps.

Étant donné que le marché est inondé de produits de toilettage, qu’est-ce qui vous rend unique ?



Nous avons toujours été très clairs dans notre approche et concentrés uniquement sur le rasage sous Zlade. Le but ultime est de faire du mot ‘Zlade’ synonyme de lame. Comme vous l’avez remarqué à juste titre que le marché est inondé de produits de toilettage, il est très difficile pour un consommateur de choisir les meilleurs produits, et nous avons toujours aidé les consommateurs à choisir les meilleurs, en gardant un portefeuille de produits très ciblé. En conséquence, nous avons une clientèle fidèle et un taux de rétention très sain de 30 %. Ce que Colgate est au dentifrice, Zlade le sera à une lame de rasage.

Quelle a été la croissance de votre chiffre d’affaires (MOM) pendant la période pré-pandémique et post-Covid ?



Nous avons connu une croissance immense pendant la pandémie. Avant la pandémie, nous étions en croissance constante à environ 15-20%, et nous avons atteint nos chiffres les plus bas en avril. Depuis mai, lorsque le commerce électronique a été autorisé à fonctionner, nous avons enregistré nos meilleurs chiffres historiques en juin et juillet, à tel point que nos produits ont été épuisés en novembre. Cette année, avec le lancement de nouveaux produits, nous avons enregistré une croissance jusqu’à 100 % MoM en août à partir de juillet et nous avons l’intention de continuer à croître d’au moins 50 % MoM.

Parlez-nous des produits phares de Zlade qui étaient très demandés pendant la pandémie.



Nos rasoirs et le balistique Body Trimmer ont été nos best-sellers pendant la pandémie, car les salons ont été fermés pendant la majeure partie de la pandémie, nous avons constaté une demande croissante pour nos produits. Comme la plupart des gens ne pouvaient pas sortir se raser ou se couper les cheveux, nos produits ont aidé de nombreux consommateurs à le faire dans le confort de leur foyer.

Comment voyez-vous la croissance du manscaping en Inde ?



Le manscaping a toujours été un sujet discuté à huis clos, ou pas du tout discuté. Même les hommes n’en discutent pas avec leurs amis ou partenaires, mais tout le monde fait du manscaping de temps en temps. Avec Ballistic, nous voulons que les hommes soient à l’aise pour discuter d’hygiène intime et de la pilosité corporelle. Que vous souhaitiez vous épiler ou les garder, vous ne devez pas hésiter à rechercher des produits pour vous y aider. Nous voyons qu’un immense potentiel sur ce marché est révolu à l’époque où Bollywood avait des acteurs comme Anil Kapoor affichant les poils du corps, lui montrant une poitrine rasée de près avec six pack abs. Auparavant, on se moquait des hommes s’ils essayaient de se raser les bras ou les jambes, mais maintenant c’est une pratique acceptable et de plus en plus d’hommes ont commencé à s’épiler. Mais les hommes n’ont toujours pas les outils appropriés pour cela, et les offres actuelles sont soit d’aller dans un salon, soit de le faire à la maison avec des produits salissants comme des crèmes dépilatoires ou une épilation douloureuse. Balistique résout ce problème.

Vous vous aventurez dans la catégorie des soins personnels pour femmes. Faites-nous savoir comment vous souhaitez promouvoir et tirer parti de cela sur le marché. Quels sont les types de produits qui seront inclus dans la catégorie ?



Nous avions l’intention de présenter notre gamme pour femmes depuis 2 ans, mais la pandémie a perturbé nos plans et nous avons enfin présenté la gamme Summer by Zlade pour les femmes. Nous avons lancé la catégorie avec un portefeuille axé sur le rasage et le portefeuille actuel se compose du mini-rasoir épilatoire Splash et du rasoir pour le visage et les sourcils. Je pense que le problème est similaire aux hommes confrontés au manscaping, les femmes avaient également des options limitées lorsqu’elles essayaient d’épiler les poils du corps, et dans la plupart des cas, cela les obligeait à se rendre dans un salon.

Bien que nous soyons conscients que la plupart des femmes visitent les salons non seulement pour s’occuper de certaines choses mais pour l’expérience et l’indulgence, en même temps, les femmes devraient avoir plus d’options. L’épilation n’est pas quelque chose que les femmes apprécient et nous voulons rendre l’expérience meilleure pour elles. Il y a aussi la question de la taxe rose, où un rasoir pour femme sera deux fois plus cher que ses homologues masculins sans aucune raison, et nous nous attaquons à cette question.

Quelles sont les dernières tendances dans le segment du toilettage?



Je pense que les dernières tendances en matière de toilettage sont les offres personnalisées et l’accent mis sur la durabilité. De nombreuses marques introduisent des produits durables, des emballages recyclables et une approche globale respectueuse du climat.

Quels sont les nouveaux produits lancés dans le pipeline dans les 6 prochains mois ?



Nous avons toujours maintenu un portefeuille de produits très limité et il est déjà en train de changer. Nous avons maintenant une gamme complète de rasage pour hommes, que nous continuerons à enrichir au cours des prochains mois. La gamme Ballistic verra plus de produits, spécifiquement destinés à l’hygiène intime des hommes, ainsi que la gamme actuelle d’épilation corporelle. La gamme Summer pour femmes verra quelques ajouts, comme des rasoirs jetables, des solutions pour le bikini et l’épilation intime, ainsi que des solutions avant et après le rasage répondant à des problèmes tels que les démangeaisons après le rasage et les poils incarnés.

