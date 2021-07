in

Les ministres des Finances des 20 plus grandes économies du monde se réunissent à Venise ce week-end pour discuter de la décision historique visant à amener les multinationales, en particulier les géants de la technologie, à verser davantage dans les coffres du gouvernement touchés par la pandémie de COVID-19. M. Sunak, qui a déclaré que l’accord serait un “énorme prix” pour le contribuable britannique, a obtenu le soutien du G7 le mois dernier.

Le président américain Joe Biden a initialement proposé un taux global minimum de 21% qui, selon lui, permettrait de collecter plus de 500 milliards de dollars pour les services publics dans le monde, avant d’être réduit à 15% suite aux pressions du Congrès.

Au moins 131 des 139 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) représentant 95 % du PIB mondial ont également signé l’accord historique.

Mais les États membres de l’Union européenne, l’Irlande, l’Estonie et la Hongrie, font partie des pays qui n’ont pas encore signé, malgré le soutien de la France, de l’Allemagne et des responsables de l’UE.

Le pacte visant à établir un taux d’imposition mondial minimum des sociétés d’au moins 15 % est une tentative de soutirer plus d’argent aux géants de la technologie comme Amazon et Google, ainsi qu’à d’autres multinationales capables de rechercher l’assiette fiscale la plus attrayante.

Le ministre hongrois des Finances, Mihaly Varga, a affirmé que les 15 % étaient « trop élevés », ajoutant que le taux « entraverait » la croissance économique du pays.

Les suggestions ont exacerbé les tensions avec Dublin, le gouvernement irlandais étant réticent à augmenter son taux d’imposition des sociétés au-dessus de 12,5 %.

Le ministre des Finances Paschal Donohoe, qui préside le groupe des ministres des Finances de l’Eurogroupe, a déclaré que l’Irlande avait des “réserves” quant à l’accord, mais a déclaré que Dublin s’engagerait avec ses homologues.

L’Express comprend que Dublin ne devrait pas changer de position ce week-end.

Deuxièmement, un impôt sur les sociétés minimum mondial de 15 % serait appliqué pays par pays, ce qui créerait des règles du jeu plus équitables pour les entreprises britanniques et réprimerait l’évasion fiscale.

Un projet de communiqué publié avant les pourparlers qui se terminent aujourd’hui montre que tous les membres du G20 soutiendront cette décision après huit ans de querelles sur la question.

Il a également exhorté toutes les nations en attente à se joindre à l’accord avec une déclaration, ajoutant: “Nous appelons [countries involved in the global talks] pour résoudre rapidement les problèmes restants et finaliser les éléments de conception dans le cadre convenu ainsi qu’un plan détaillé pour la mise en œuvre des deux piliers d’ici notre prochaine réunion en octobre.

« Nous invitons tous les membres [involved in the discussion] qui n’ont pas encore adhéré à l’accord international pour le faire.

M. Sunak, qui a présidé ce matin un petit-déjeuner des ministres des Finances du G7, a ajouté : « Au G7 à Londres, nous sommes parvenus à un accord sur des réformes qui garantiront que les bonnes entreprises paient les bons impôts aux bons endroits.

« Cela a jeté les bases d’un accord historique entre plus de 130 pays.

« Il est maintenant temps pour la communauté internationale de se rassembler et de tirer parti de cet élan pour s’assurer que nous obtenons les derniers détails de l’accord d’ici octobre. »

Lors d’une conférence de presse ce matin, le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré que les préoccupations des pays récalcitrants essaieraient d’être résolues dans les mois à venir.

Après l’accord d’aujourd’hui, les dirigeants mondiaux lui donneront une dernière bénédiction lors d’un sommet en octobre à Rome.