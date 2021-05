ÉNORME Programme de Disinfo de la CIA beaucoup plus de succès que leur Flat Earth Psyop ⋆ .

de State Of The Nation:

Les médias «Alt Right» diffusent de nombreux sites Web de fausses informations, chaînes YouTube et pages Facebook publiant du porno Absurd Hope — 24/7

ATTENTION: Il existe de nombreux sites dits “ conservateurs ”, comme celui illustré ci-dessous, qui apparaissent partout, comme ils l’ont fait depuis l’élection de Donald Trump en 2016. Tous ces sites d’information ridiculement faux, dans leur ensemble, ont servi à saper profondément la crédibilité et l’intégrité du mouvement patriote et bien plus large mouvement de la vérité.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Même une lecture superficielle des nombreux articles publiés sur Real Raw News indique que ce faux site d’informations est financé et géré par des agents du Mockingbird Media de la CIA. Et, tout ce que n’importe qui a à faire est de lire un article tel que ce post pour comprendre à quel point le contenu est vraiment ridicule: Military Revokes Podesta Plea Deal: «Let Him Hang!». Cependant, malgré tant de mensonges évidents, des millions de patriotes à la recherche de la vérité y croient toujours.

Le vrai problème avec ce contenu répandu et manifestement faux est qu’il est régulièrement lu par une grande partie du mouvement Q Anon. Bien que ce mouvement ait fait un travail impressionnant de diffusion de la vérité radioactive SUR TOUT, il est également très vulnérable à l’infiltration, grâce à laquelle Hope Porn Artists cherche à accrocher tout potentiel Hopium Addict en vue.

Terre plate = Hope Porn

Gardez à l’esprit que des millions de patriotes et de conservateurs s’accrochent à chaque mot de ces morceaux absurdes de propagande et de prévarication Hope Porn. La grande majorité des articles concernent «l’assèchement du marais», «la capture et la poursuite des trafiquants d’enfants» et «la restauration de Donald Trump à la présidence américaine», qui sont tous des efforts nécessaires et nobles. Mais, tous ces sites Web dirigés par la CIA inventent littéralement des histoires à partir de rien, de sorte que les gens de droite croiront à tort que la République américaine est sauvée sous le radar alors qu’en fait, elle subit un effondrement en chute libre sous le administration destructrice et toujours traîtresse de Biden-Harris.

Le Mockingbird Media de la CIA existe depuis bien plus longtemps que la plupart des gens ne le savent. En fait, l’ensemble des médias grand public a été complètement repris après la Seconde Guerre mondiale lorsque la Central Intelligence Agency, également connue sous le nom de L’entreprise dans les cercles mondiaux du renseignement, a été créé le 26 juillet 1947. Son précurseur était le Bureau des services stratégiques (OSS), une agence de renseignement en temps de guerre des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale dont les missions principales étaient de recueillir des informations par tous les moyens possibles et de tromper l’ennemi par tous les moyens nécessaires.

Dans la conduite de ces missions menées de manière douteuse, qui ont toujours été perfidement justifiées dans l’intérêt de la protection de la «sécurité nationale», la CIA s’est fait connaître pour une MO à l’échelle de l’agence exécutée en toute impunité. En d’autres termes, les agents de la CIA ont fait ce qu’ils voulaient n’importe où, n’importe quand, de toute façon pour mener leurs missions souvent dévastatrices, quels que soient les dommages collatéraux et la mort infligés à des parties innocentes. Et, indépendamment de la vérité de l’affaire ou des injustices impliquées. En tant que fait historique, la tromperie pure et simple et la tromperie sont devenues les deux piliers centraux du comportement institutionnel de la CIA, en particulier en ce qui concerne leurs nombreux black ops et psyops dirigés contre le peuple américain.

En savoir plus @ StateOfTheNation.co