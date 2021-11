Énorme stratégie de marque de sacs et mandat créatif pour The House of Abhinandan Lodha

La marque souhaite tirer parti de l’expertise d’Enormous dans la création de nouvelles catégories de produits

L’agence de création Enormous a remporté la stratégie de marque et le mandat créatif de The House of Abhinandan Lodha. Dans le cadre du mandat, l’agence sera responsable de la stratégie de marque, du positionnement, de la création et du design sur tous les supports. Le compte sera géré depuis le bureau de l’agence à Mumbai.

« Nous sommes ravis d’accueillir Enormous Brands en tant que nouveaux partenaires créatifs. Nous voulons tirer parti de leur expertise dans la création de nouvelles catégories de produits, en particulier dans le domaine technologique. Leur aptitude créative à comprendre notre proposition de valeur pour le consommateur nous a étonnés. Nous sommes impatients de travailler avec eux sur le long terme pour renforcer notre portefeuille sur le marché indien », a déclaré Kaustubh Manohar, responsable marketing de The House of Abhinandan Lodha.

Avec The House of Abhinandan Lodha, les terrains de marque peuvent être achetés en ligne. Les acheteurs peuvent enregistrer des terres de marque même sans quitter la maison. De plus, l’acheteur peut choisir parmi une variété d’options en termes de taille, de vue et d’accessibilité aux installations.

« La House of Abhinandan Lodha réinvente non seulement la catégorie de l’immobilier, mais aussi notre façon de penser l’investissement foncier en Inde. Nous sommes ravis d’étendre la présence de la marque en Inde et de consolider sa position de leader du marché dans le secteur des terres de marque. Nous sommes ravis de faire partie de cette collaboration et sommes impatients de travailler avec l’équipe pour en faire la marque d’achat de terrains la plus préférée en Inde », a déclaré Ashish Khazanchi, associé directeur d’Enormous.

La House of Abhinandan Lodha se concentre sur l’exploitation de la technologie pour organiser des opportunités d’investissement sécurisées pour la création de richesse intergénérationnelle à long terme, grâce à sa proposition unique de New Generation Land. L’entreprise vise à mettre fin à la paperasserie et aux tracas de paperasse sans fin pour aider les consommateurs.

Lire aussi : MakeMyTrip et Amazon Pay concluent un partenariat stratégique

Lire aussi : ABP Live s’associe au Professional Golf Tour of India

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.