Énorme vente Amazon: offres sur Echo Dot, Fire TV Stick, Ring Doorbell, etc.

Nous rassemblons les meilleures offres de la dernière vente d’Amazon, qui comprend des rabais énormes sur ses appareils les plus vendus comme le tout nouvel Echo Dot, le dernier Fire TV Stick, la Ring Doorbell la plus vendue, et plus encore.

Parmi les bonnes affaires mises en évidence, citons l’Echo Dot de 4e génération en vente au prix de 34,99 $ (au lieu de 49,99 $), le Fire TV Stick réduit à 29,99 $ et une réduction de 55 $ sur l’écran intelligent Echo Show 8.

Si vous êtes intéressé par une Ring Doorbell, vous pouvez obtenir le Ring Pro le plus vendu à 139,99 $ et la toute nouvelle Ring 3 Doorbell à 149,99 $.

Découvrez plus des meilleures offres de la vente Amazon d’aujourd’hui et gardez à l’esprit qu’il s’agit d’offres à durée limitée, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Les meilleures offres Amazon du jour

Fire TV Stick avec Alexa Voice Remote: 39,99 $ 29,99 $ chez Amazon

Économisez 10 $ – Le tout nouveau Fire TV Stick est en vente au prix de 29,99 $ lors de la dernière vente d’Amazon. Le lecteur de streaming vous permet de profiter de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa et dispose d’une télécommande vocale Alexa.

Voir l’offre

Haut-parleur intelligent Echo Dot (3e génération): 49,99 $ 29,99 $ chez Amazon

Économisez 20 $ – Si vous recherchez l’Echo Dot le moins cher, Amazon propose le haut-parleur intelligent de 3e génération au prix de 29,99 $. Le haut-parleur compact peut lire de la musique, répondre aux questions, vérifier la météo, etc. – il vous suffit de demander à Alexa.

Voir l’offre

Amazon Echo Dot (4e génération): 49,99 $ 34,99 $ chez Amazon

Économisez 15 $ – Vous pouvez acheter le tout nouveau Echo Dot pour seulement 34,99 $ lors de la dernière vente d’Amazon. Avec Amazon Alexa à bord, l’Amazon Echo Dot vous permet de contrôler la configuration de votre maison intelligente, de lire de la musique ou des podcasts, ou simplement de demander les prévisions.

Voir l’offre

Amazon Echo Show 5: 89,99 $ 49,99 $ chez Amazon

Économisez 40 $ – Vous pouvez obtenir l’Amazon Echo Show 5 en vente pour 49,99 $. L’écran de maison intelligente de 5 pouces fonctionne avec Amazon Alexa et vous permet de vous connecter avec votre famille et vos amis du monde entier.

Voir l’offre

Amazon Echo Show 8: 129,99 $ 74,99 $ chez Amazon

Économisez 55 $ – Si vous êtes intéressé par un écran plus grand, vous pouvez accrocher l’Echo Show 8 en vente au prix de 74,99 $. L’écran compatible Alexa de 8 pouces vous permet de regarder votre contenu préféré et d’écouter de la musique, des podcasts, des livres audio et plus encore.

Voir l’offre

Ring Video Doorbell 3: 179 $ 149,99 $ chez Amazon

Économisez 30 $ – Amazon a la toute nouvelle Ring Video Doorbell 3 en vente au prix de 149,99 $. Le Ring 3 comprend désormais une détection de mouvement améliorée, des zones de confidentialité et de confidentialité audio, ainsi qu’une connectivité Wi-Fi double bande.

Voir l’offre

Ring Video Doorbell Pro: 169,99 $ 139,99 $ chez Amazon

Économisez 30 $ – Une offre fantastique, Amazon propose la Ring Video Doorbell Pro au prix de 139,99 $. Le Ring Pro dispose d’une détection de mouvement avancée et fonctionne avec Amazon Alexa pour envoyer des alertes à vos appareils Echo.

Voir l’offre

Voir notre tour d’horizon des meilleurs prix, offres et ventes Amazon Echo pas chers pour Alexa.

Voir plus d’offres avec notre guide des meilleurs Offres et ventes de Ring Video Doorbell et le meilleur offres d’appareils pour maison intelligente.