Énorme vente Amazon : offres sur Echo Dot, Kindle, Fire TV Stick, tablettes, etc.

Les ventes de la rentrée scolaire battent leur plein et Amazon se joint au plaisir avec des offres incroyables sur ses appareils les plus vendus. La dernière vente d’Amazon comprend des prix record sur le Kindle, l’Echo Dot, les Fire TV Sticks, les tablettes, les caméras de sécurité Blink, etc.

Certaines de nos bonnes affaires préférées de la vente d’Amazon incluent l’Echo Dot de 4e génération réduit à 79,99 $ (au lieu de 99 $), une première baisse de prix sur le tout nouveau Echo Show 8 et la caméra de sécurité Blink Mini en vente pour un record. prix bas de 24,99 $.

Si vous recherchez des offres sur les tablettes, Amazon propose une première remise sur la toute nouvelle tablette Fire HD 10 qui est en vente au prix de 99,99 $ (au lieu de 149,99 $), le Kindle Paperwhite a été réduit à un prix historiquement bas de 79,99 $. (était de 129,99 $), et la tablette Fire 7 Kids Pro en vente pour un prix record de 59,99 $ (était de 99,99 $).

Découvrez ci-dessous les meilleures offres d’appareils d’Amazon et gardez à l’esprit que la plupart des offres d’aujourd’hui sont des prix record, et nous ne verrons probablement pas de telles remises avant le prochain événement Black Friday.

Offres Amazon

Écho automatique : $49.99 19,99 $ sur Amazon

Économisez 30 $ – Notre offre de retour à l’école préférée d’Amazon est l’Echo Auto qui est en vente pour seulement 19,99 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour l’appareil pratique Echo qui ajoute Alexa à votre voiture afin que vous puissiez écouter de la musique, passer des appels et plus complètement en mode mains libres.

Fire TV Stick Lite avec télécommande vocale Alexa : $29.99 24,99 $ sur Amazon

Économisez 5 $ – Amazon propose le Fire TV Stick Lite pour seulement 24,99 $. Le lecteur de streaming abordable vous permet de profiter de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa et dispose d’une télécommande vocale Alexa. Bien que ce ne soit pas le prix le plus bas que nous ayons vu, c’est le meilleur prix que vous pouvez trouver en ce moment et un excellent rapport qualité-prix.

Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa : $49.99 37,99 $ sur Amazon

Économisez 12 $ – Diffusez également votre contenu préféré en résolution 4K avec HDR, avec le 4K Fire TV Stick qui est en vente pour seulement 37,99 $ lors de la vente de la rentrée d’Amazon. C’est la meilleure offre que nous ayons vue cette année et seulement 13 $ de plus que le prix record du Black Friday.

Amazon Echo (4e génération) : 99,99 $ 79,99 $ sur Amazon

Économisez 20 $ – Si vous recherchez un haut-parleur intelligent pour votre dortoir, Amazon propose l’Echo Dot de 4e génération au prix le plus bas de 79,99 $, soit seulement 10 $ de plus que le prix record du Black Friday. Le haut-parleur puissant offre un son riche qui s’adapte à n’importe quelle pièce et fonctionne avec Amazon Alexa pour devenir un hub domestique intelligent.

Caméra de sécurité Blink Mini : 34,99 $ 24,99 $ sur Amazon

Économisez 10 $ – La toute nouvelle caméra de sécurité Blink Mini Smart est en vente au prix record de 24,99 $ sur Amazon. La caméra HD intérieure fonctionne avec Amazon Alexa et alerte votre smartphone dès qu’un mouvement est détecté.

Kit de 2 caméras : 64,99 $ 44,99 $ | Kit 3 caméras : 84,99 $ 64,99 $

Caméra de sécurité intérieure Blink HD : 80 $ 59,99 $ sur Amazon

Économisez 20,01 $ – La vente de retour à l’école d’Amazon propose la caméra de sécurité intérieure Blink à un prix record de 59,99 $. La caméra de sécurité sans fil dispose d’un son bidirectionnel qui vous permet de voir, d’entendre et de parler aux personnes de votre maison et comprend une autonomie impressionnante de deux ans.

Kit de 2 caméras : 139,99 $ 99,99 $ | Kit 3 caméras : 189,99 $ 139,99 $

Caméra de sécurité extérieure clignotante : 99,99 $ 69,99 $ sur Amazon

Économisez 30 $ – Si vous recherchez une caméra extérieure, Amazon propose également la caméra de sécurité extérieure Blink en vente au prix de 69,99 $, soit seulement 5 $ de plus que le prix record du Black Friday. La caméra sans fil alimentée par batterie est résistante aux intempéries et dispose d’une vision nocturne infrarouge pour que vous puissiez surveiller votre maison de jour comme de nuit.

Kit de 2 caméras : 179,99 $ 119,99 $ | Kit 3 caméras : 249,99 $ 169,99 $

Tablette Amazon Fire 7 (2019) : $49.99 39,99 $ sur Amazon

Économisez 10 $ – L’offre Fire Tablet la moins chère d’Amazon est la Fire 7 qui est en vente pour seulement 39,99 $, soit seulement 10 $ de plus que le prix record. La tablette de sept pouces compatible Alexa contient 16 Go de stockage et offre jusqu’à sept heures d’autonomie.

Tablette Amazon Fire HD 8 (2020) : 89,99 $ 59,99 $ sur Amazon

Économisez 30 $ – Vous pouvez obtenir la tablette 2020 Fire HD 8 en vente pour 59,99 $ lors de la vente de la rentrée scolaire d'Amazon. C'est une remise de 30 $ et seulement 5 $ de plus que le prix record du Black Friday. La tablette à écran HD de huit pouces offre une autonomie de 12 heures et fonctionne avec Amazon Alexa pour un contrôle mains libres.

Allumer: 89,99 $ 64,99 $ sur Amazon

Économisez 25 $ – Le modèle Kindle le moins cher disponible, il s’agit d’une liseuse basique mais performante pour un prix économique. Nous avons vu le Kindle pour 10 $ de moins que cela récemment comme Prime Day, mais 25 $ de réduction est toujours une excellente offre si vous l’avez manqué en juin.

Kindle Paperwhite: 129,99 $ 79,99 $ sur Amazon

Économisez 50 $ – Voici une autre chance de saisir l’accord Prime Day sur le Kindle Paperwhite car il est de nouveau à un prix bas de tous les temps. Cela vaut vraiment la peine d’être mis à niveau par rapport au modèle de base si votre budget s’étend aussi loin pour l’écran à plus haute résolution et la conception étanche.

Amazon Fire 8 Édition Enfants : 139,99 $ 89,99 $ sur Amazon

Économisez 50 $- La tablette Amazon Fire 8 Kids est en vente au prix de 89,99 $, soit seulement 10 $ de plus que le prix record du Black Friday. La tablette de huit pouces est dotée d’un contrôle parental facile, d’un étui à l’épreuve des enfants et d’un an d’Amazon Kids Unlimited, qui vous donne accès à des applications, des jeux, des livres, des vidéos et plus encore.

Tablette Amazon Fire HD 10 (2021) : 149,99 $ 99,99 $ sur Amazon

Économisez 50 $ – La vente de retour à l’école d’Amazon propose la toute nouvelle tablette Fire HD 10 à un prix record de 99,99 $. La tablette de 10 pouces contient le puissant processeur octa-core, fonctionne avec Amazon Alexa et offre une autonomie impressionnante de 12 heures. Il s’agit de la première remise que nous avons vue pour la tablette 2021, et nous ne verrons probablement pas un tel accord avant la prochaine vente du Black Friday.

La toute nouvelle tablette Fire HD 10 Kids : 199,99 $ 139,99 $ sur Amazon

Économisez 60 $ – Vous pouvez obtenir la toute nouvelle tablette Fire HD 10 Kids en vente pour 139,99 $ lors de la vente de la rentrée d’Amazon. Ce n’est que la 2e fois que nous voyons la tablette de 10 pouces à prix réduit et seulement 10 $ de plus que le prix le plus bas de tous les temps que nous avons vu lors du Prime Day.

Amazon Echo Show 5: 89,99 $ 44,99 $ sur Amazon

Économisez 35 $ – Fixant un nouveau prix record, Amazon propose l’Echo Show 5 à 44,99 $. L’écran intelligent compact fonctionne avec Amazon Alexa pour que vous puissiez écouter de la musique, passer des appels, régler des alarmes et plus complètement en mode mains libres.

Tout nouveau Echo Show 8 (2e génération) : 129,99 $ 99,99 $ sur Amazon

Économisez 30 $ – Le tout nouveau Echo Show 8 obtient sa première baisse de prix lors de la vente de la rentrée scolaire d’Amazon. L’écran de la maison intelligente 2021 vous permet de passer des appels vidéo, de regarder des films, de consulter la météo et de contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles avec cet écran intelligent compatible Alexa.

Nouveaux boutons d’écho : 119,99 $ 89,99 $ sur Amazon

Économisez 30 $ – La dernière vente d’Amazon propose les tout nouveaux Echo Buds au prix de 89,99 $, soit seulement 10 $ de plus que le prix record du Prime Day. Les écouteurs sans fil d’Amazon sont dotés d’une suppression active du bruit et fonctionnent avec Alexa pour diffuser de la musique, passer des appels, obtenir des itinéraires, etc.

