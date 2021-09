Enquête : 10 % des clients prévoient de passer à l’iPhone 13

À moins d’une semaine du dévoilement par Apple de la rumeur de l’iPhone 13, une enquête montre que les clients ne sont pas très enthousiastes à l’idée de passer à un nouvel iPhone cette année.

Selon une enquête menée par Savings auprès de plus de 1 500 utilisateurs d’iPhone, seuls 10 % des clients envisagent d’acheter l’iPhone 13, tandis que près des deux tiers (64 %) des personnes interrogées ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de le mettre à niveau. Plus d’un quart (26 %) étaient indécis.

Parmi ceux qui envisagent de mettre à niveau, 33% d’entre eux ont des iPhones relativement récents, ce qui signifie moins d’un an.

D’après les rumeurs jusqu’à présent, voici les fonctionnalités de l’iPhone 13 que les gens sont les plus impatients de voir :

Connectivité satelliteAméliorations de la caméraPlus grande capacité de la batterie

Alors que les hommes et les femmes partagent des plans de mise à niveau similaires, l’âge de leur téléphone actuel a eu un impact majeur sur les plans des utilisateurs d’iPhone pour acheter le nouveau modèle. Soixante-dix pour cent des personnes qui envisagent une mise à niveau possèdent leur téléphone depuis deux ans ou moins, dont une sur trois qui a un téléphone de moins d’un an. Le fait que le plus grand nombre de personnes envisageant de mettre à niveau ne possèdent pas leur téléphone actuel depuis plus de deux ans pourrait être lié au fait que certaines personnes financent leurs téléphones via leur opérateur mobile plutôt que de les acheter directement, et la sortie de l’iPhone 13 peut coïncider avec la fin de leur précédente convention de financement.

Selon l’enquête, avec environ 116 millions d’utilisateurs d’iPhone aux États-Unis, cela pourrait équivaloir à près de 12 millions de ventes infaillibles lors du lancement de l’iPhone 13 et à 30 millions supplémentaires si les utilisateurs indécis finissent par changer.

En juillet, un analyste de JPMorgan a déclaré que le potentiel de vente de l’iPhone 13 pourrait dépasser les attentes des investisseurs. La banque s’attend à ce qu’Apple vende 226 millions d’unités d’iPhone au cours de son exercice 2022, proche de ce que TrendForce attend, tandis que d’autres investisseurs s’attendent à une gamme d’unités d’iPhone entre 150 et 210 millions.

« La pression à la hausse sur les volumes de la série iPhone 12, la surperformance historique au cours de la période juillet-septembre avant l’événement de lancement et les autres catalyseurs liés à la surperformance des volumes de l’iPhone 13 par rapport aux attentes des investisseurs à la baisse impliquent une configuration très attrayante pour le actions au second semestre de l’année et s’attend donc à ce que les actions AAPL surperforment sensiblement le marché au sens large au 2S21 », a déclaré JPMorgan.

À partir de maintenant, nous devrons attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que nous trouvions tout sur le prochain iPhone 13 mardi prochain lors de l’événement «California Streaming». Selon les rumeurs, l’iPhone 13 serait doté d’une encoche plus petite, de la technologie d’affichage ProMotion, de meilleurs appareils photo et de connectivités satellites, bien qu’il ne soit probablement pas lancé maintenant.

Tôt dans la journée, un leaker rassemble quelques informations sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone 13, de l’Apple Watch Series 7 et des AirPods 3 ici.

Envisagez-vous d’acheter l’iPhone 13 ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

