Enquête Amazon : plus de 70 % des vendeurs de PME s’attendent à une croissance des ventes et à un accès à de nouveaux clients en cette période des fêtes

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Avec l’atténuation progressive de l’impact de Covid, les vendeurs de petites et moyennes entreprises (PME) sur Amazon semblent plus optimistes quant à la prochaine saison des fêtes. Amazon, qui compte plus de 8,5 lakh de vendeurs sur son marché indien, a déclaré mardi que 78% des 1 965 vendeurs interrogés pour évaluer leurs attentes de la saison des fêtes ont mentionné avoir contacté de nouveaux clients tandis que 71% s’attendaient à une augmentation des ventes. L’enquête menée par Nielsen entre le 30 août et le 9 septembre 2021, a noté que 62% des vendeurs s’attendaient à une augmentation de la visibilité des produits tandis que 71% ont mentionné la reprise des activités après le verrouillage. Alors que Flipkart a annoncé mardi les dates (7-12 octobre) pour sa vente Big Billion Days, Amazon ne l’a pas encore fait pour sa vente Great Indian Festival. Cependant, il a déjà taquiné l’événement de vente.

Alors que les vendeurs Amazon s’attendent à une meilleure réponse cette année, seuls 28% des vendeurs interrogés ont déclaré qu’ils lanceraient de nouveaux produits cette saison des fêtes tandis que 31% prévoient de faire des investissements supplémentaires cette saison des fêtes pour atteindre leurs objectifs commerciaux. En termes d’embauche et d’investissement dans la formation du personnel également, 35 % envisagent d’investir dans l’embauche saisonnière pour répondre à l’augmentation de la demande, tandis que 45 % ont déclaré qu’ils investiraient dans la formation du personnel. Parmi les vendeurs interrogés, 36 pour cent des vendeurs ont déclaré qu’ils investiraient dans l’augmentation de leurs stocks et de leur entreposage et plus de 40 pour cent s’attendent à ce que leur entreprise croît de 50 pour cent.

« L’une des mesures les plus importantes pour les événements de la saison des fêtes est de savoir comment nous contribuons au succès et à la croissance des lakhs de vendeurs sur le marché. En cette période des fêtes, nous continuons de prioriser fortement les efforts pour permettre aux vendeurs de rebondir après les perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19 et d’accélérer la croissance de leur activité. Les résultats de l’étude indiquent que nos efforts sont alignés sur les besoins et les attentes des vendeurs PME », a déclaré Sumit Sahay, directeur des services des partenaires de vente, Amazon Inde dans un communiqué.

De plus, près de 50 pour cent des personnes interrogées ont indiqué qu’elles vendraient pour la première fois sur Amazon.in pendant la période des fêtes. Amazon comptera plus de 1 000 vendeurs, parmi les répondants, vendant à nouveau pendant la saison des fêtes, dont 86 pour cent s’attendent à une augmentation des ventes cette année par rapport à l’année dernière avec plus de 50 pour cent d’entre eux s’attendant à au moins 25 pour cent. 100 % de croissance des ventes par rapport à l’année dernière.

Alors qu’Amazon se prépare pour la prochaine vente festive, il a lancé une enquête sur une affaire concernant ses représentants légaux en Inde après la plainte d’un dénonciateur alléguant que des pots-de-vin ont été versés à des représentants du gouvernement indien par un ou plusieurs de ses représentants légaux, selon un rapport du Morning Context lundi. En réponse aux allégations, Amazon avait répondu qu’il avait une tolérance zéro pour la corruption et qu’il enquêterait pleinement sur le problème.

Amazon et Flipkart font déjà face à une enquête de la Commission de la concurrence de l’Inde contre les pratiques commerciales déloyales présumées telles que le traitement préférentiel accordé à certains vendeurs. Cependant, les deux sociétés ont revendiqué à plusieurs reprises le plein respect des lois indiennes.

