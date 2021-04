Enquête Bank of America: 74% des gestionnaires de fonds considèrent la CTB comme une bulle

19 avril 2021 08:41 & nbspUTC

Mise à jour:

19 avril 2021

Par Clark

La plus grande nouvelle enquête sur les gestionnaires de fonds de la Bank of America montre que près de 3 investisseurs professionnels sur 4 expliquent que BTC est une bulle. Les patrons du fonds ont également valorisé BTC 2ème sur la liste des transactions les plus encombrées. Dernièrement, la banque d’investissement JPMorgan a également averti que la crypto-monnaie en tant que subdivision se trouvait dans une bulle.

La revue des gestionnaires de fonds de la Bank of America d’avril montre que le grand public des gestionnaires de fonds considère la BTC comme une bulle. L’enquête interroge 200 gestionnaires de fonds avec 533 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Répondant à la question de savoir si la CTB est une bulle, 74% des investisseurs ont répondu «oui». Seulement 16% ont répondu «non» à la question et 10% ont soutenu qu’ils ne savaient pas ou n’avaient pas besoin de répondre à la question. En revanche, seuls 7% des investisseurs pensent que le marché boursier américain est dans une bulle. La plupart des défendeurs pensent que le marché boursier est dans «un marché haussier avancé».

Les gestionnaires de fonds qui ont répondu à l’enquête ont également classé BTC au deuxième rang sur la liste des transactions les plus encombrées, 27% ayant déclaré que BTC était le commerce le plus encombré. Les valeurs technologiques occupent la première place avec un peu plus de 3 défendeurs sur 10 citant la technologie comme le commerce le plus chargé.

Cependant, environ 10% des gestionnaires de fonds croient toujours que BTC surpassera en 2021.

Bank of America répète que BTC est dans une bulle depuis des mois. Précédemment cette année, Michael Hartnett, stratège en chef des investissements chez Bank of America Securities, affirmait que les apparitions à la BTC étaient «la mère de toutes les bulles». En mars, le tacticien de la banque a déclaré que la seule raison valable de détenir BTC était «la gratitude pour le prix».

Dernièrement, la banque d’investissement JPMorgan a également appelé la crypto-monnaie comme l’un des secteurs en qui elle fait confiance se trouve dans une bulle. Nonobstant cet avis, la firme a prédit que le prix du BTC pourrait influencer 130K $ à long terme.

