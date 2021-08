Enquête contre les entreprises numériques – une aubaine ou un fléau ?

Des prix compétitifs, des offres et des livraisons sur le dernier kilomètre ont modifié l’expérience d’achat des consommateurs indiens.

Par Manas Kumar Chaudhuri, Alisha Mehra & Armaan Gupta

Les entreprises prospèrent grâce à une concurrence loyale, qui peut parfois ne pas être vraiment juste. Le défi devient encore plus complexe si une entreprise axée sur la technologie pénètre un marché traditionnel existant et le perturbe, bien qu’ayant été créée après avoir suivi les formalités légales appropriées. La perturbation peut ne pas nuire aux consommateurs finaux, mais suscite une peur non fondée dans l’esprit des entreprises traditionnelles en place. Les entreprises traditionnelles, sans relever le défi de manière équitable, se précipitent de pilier en poste pour gagner la sympathie des pouvoirs en place afin d’assurer un patronage ininterrompu des clients. De par leur nombre et leurs liens politiques, ces acteurs traditionnels réussissent très souvent à obtenir une protection réglementaire alors même qu’ils étaient les premiers sur les marchés.

Les déséquilibres entre les entreprises efficaces et inefficaces, même au sein des marchés traditionnels, forcent les entreprises inefficaces à quitter le marché car elles perdent progressivement la préférence des consommateurs. Aucune autorité politique et/ou antitrust/de la concurrence ne fait tout son possible pour protéger ces entreprises inefficaces et les aider à survivre sur le marché. Une fois que l’entreprise inefficace est chassée par les forces du marché, les entreprises efficaces restantes continuent de croître jusqu’à ce que certaines d’entre elles deviennent des leaders du marché et/ou que l’une d’entre elles devienne un monopole. Être un leader du marché ou un monopoleur peut ne pas être vraiment un problème de droit économique ou de droit de la concurrence, à moins que des comportements unilatéraux et/ou collusoires de ces entreprises commencent à affecter négativement les marchés et les parties prenantes. Ce n’est qu’une fois que ces effets négatifs du marché et des parties prenantes sont établis par des preuves solides produites devant un forum approprié, que l’ingérence réglementaire peut être justifiée.

Il est indéniable que le secteur du commerce électronique a un énorme potentiel économique pour se développer en Inde. Des prix compétitifs, des offres et des livraisons sur le dernier kilomètre ont modifié l’expérience d’achat des consommateurs indiens.

Les autorités antitrust/de concurrence ne doivent pas présumer que le préjudice causé aux concurrents entraîne nécessairement un préjudice à la « concurrence » et aux « consommateurs ». Au lieu de cela, il faut confronter la théorie aux preuves, pour déterminer si les accords ont vraiment des effets anticoncurrentiels. Aujourd’hui, les marchés numériques indiens sont confrontés au risque substantiel que les lois sur la concurrence condamnent les comportements proconcurrentiels dans leur quête d’un comportement anticoncurrentiel. Il est peu probable que le comportement des plateformes de commerce électronique entraîne des résultats anticoncurrentiels de leur structure de marché. Ce segment n’est pas caractérisé par des barrières à l’entrée comme en témoignent les entrées récentes de « Paytm Mall » et « Reliance Retail ».

Les clients ont la possibilité de comparer les prix ainsi que les avantages et les inconvénients d’un produit, d’explorer diverses options de livraison, etc. La Commission de la concurrence de l’Inde (CCI) a plus récemment déclaré (All India Online Vendors Association contre Flipkart India Private Limited et autres – Affaire n° 20 de 2018 décidée le 6 novembre 2018) qu’il est indéniable que les marchés en ligne (comme Flipkart) offrent une commodité pour les vendeurs ainsi que pour les acheteurs. Pour les vendeurs, ils économisent sur les coûts d’installation d’un magasin, de personnel de vente, d’électricité et d’autres frais d’entretien. Pour les acheteurs, ils économisent du temps, des frais de déplacement et leur permettent de comparer plusieurs biens. Cela démontre l’accumulation d’avantages pour les consommateurs et l’amélioration de la distribution des biens et de la fourniture de services, ces facteurs proconcurrentiels ont été pris en compte par la CCI lors de la détermination d’un effet défavorable appréciable sur la concurrence (AAEC), la condition suspensive pour conclure sur la preuve ou non d’un manquement ou d’une « sphère de sécurité » établie en vertu de la Loi sur la concurrence dans une relation d’affaires verticale.

Ces derniers temps, cependant, les tendances du marché se sont éloignées du concept séculaire de la concurrence loyale habituelle entre les entreprises efficaces et inefficaces. Les autorités antitrust/de la concurrence – avec des preuves circonstancielles moins solides – sont entrées sur le marché en tant que régulateur ex ante en l’absence de mandat légal direct, tentant de discipliner les entreprises numériques de leur propre gré avant même toute violation de toute loi existante, bien moins de lois sur la concurrence, a vraiment surgi. Il a presque émergé comme un phénomène mondial, c’est-à-dire « économie numérique contre le reste du monde » sans tenir compte des avantages qui reviennent à l’élément le plus important que sont les consommateurs finaux, qui sont inconscients de cette nouvelle guerre de territoire.

L’économie de marché n’est peut-être pas vraiment une théorie du « socialisme politique » où la faiblesse sociale, par les politiques gouvernementales, est mise au même niveau que les meilleurs, les plus performants et les brillants esprits innovants. La tendance actuelle montre malheureusement que les autorités antitrust/de la concurrence ont décidé, sans aucune raison justifiable ou rationnelle, d’appliquer le « socialisme politique » à « l’économie de marché » bien que le même, même s’il réussit transitoirement, peut avoir une courte durée de vie réelle. succès dans le temps mais vigoureusement poursuivi. Les innovations scientifiques et la recherche et le développement, pour le bien-être économique global, ne peuvent pas être inversés maintenant que le monde entier est devenu un marché unique pour l’amélioration de l’efficacité économique et du bien-être des consommateurs. Il est intéressant de noter que le gouvernement indien, le DPIIT, a publié le 5 juillet 2021 un communiqué de presse montrant la création d’un conseil de groupe de réflexion sur les politiques appelé « Open Network for Digital Commerce » (« réseau ouvert pour le commerce numérique » (« Open Network for Digital Commerce »).ONDC»). La sélection de certains des membres de ce Conseil peut nécessiter un examen explicite de la méthodologie de sélection de certains de ces membres.

Il est temps qu’avant que la croissance des entreprises engagées dans les marchés numériques ne devienne un « fléau » artificiel pour la plupart des parties prenantes, évaluons légalement l’activisme réglementaire et célébrons la « aubaine » avant qu’il ne soit trop tard.

(Manas Kumar Chaudhuri, est associé, responsable du groupe de pratique du droit de la concurrence, Khaitan & Co LLP et Alisha Mehra et Armaan Gupta sont associés du groupe de pratique du droit de la concurrence, Khaitan & Co LLP. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas nécessairement celles de Financial Express en ligne.)

