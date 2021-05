Enquête Covid: une décision «sans précédent» pourrait permettre à l’enquête de Boris de se pencher sur l’Europe | Politique | Nouvelles

Dans ce qui serait une décision sans précédent, les experts juridiques estiment que l’enquête menée par un juge pourrait comparer la situation de la Grande-Bretagne au cours de la crise internationale par rapport à d’autres pays. Cette décision donnerait le premier véritable aperçu de la réponse du Royaume-Uni au virus mieux ou pire que d’autres endroits du monde.

Le gouvernement a été félicité pour son déploiement rapide de vaccins depuis décembre, mais a été critiqué pour son nombre élevé de morts.

La Grande-Bretagne compte 127651 décès de coronavirus, le cinquième nombre le plus élevé au monde et le plus grand d’Europe.

Cependant, des questions ont été soulevées sur la façon dont les quatre pays du Royaume-Uni enregistrent les décès dus aux coronavirus, certains pensant que le Royaume-Uni est plus strict dans son décompte que d’autres pays.

Matthew Smith, associé du cabinet juridique BDB Pitmans, qui a donné des conseils sur des affaires très médiatisées telles que les enquêtes sur les attentats terroristes du pont de Westminster et du pont de Londres, a déclaré que l’examen de la façon dont d’autres pays géraient la pandémie pourrait relever de l’enquête.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Je pense que ce sera à gagner en termes de portée.

«Il y aura beaucoup de gens qui diront que nous devrions le faire.

“La raison principale de cette enquête est de savoir comment nous devrions réagir à l’avenir, donc s’il y a des leçons à tirer au niveau international, nous devrions le faire.”

Cette décision tiendrait probablement compte de l’impact des verrouillages, des interdictions de voyager et des mesures de distanciation sociale dans d’autres pays sur la réponse de ce pays à la pandémie, et si le Royaume-Uni aurait dû agir de la même manière.

Cela ouvrirait également la possibilité de comparer la confiance du public britannique dans les vaccins contre les coronavirus à d’autres pays, ainsi que la campagne d’inoculation elle-même.

“L’enquête Covid sera en quelque sorte un pionnier à cet égard s’il doit y avoir un examen détaillé de la position du Royaume-Uni par rapport à d’autres pays – que ce soit dans l’UE ou plus loin”, a déclaré M. Smith.

“Je m’attendrais à ce qu’un président qui aurait le profil en charge d’une enquête comme celle-ci ne fasse pas de prisonniers pour ce genre de questions et insiste sur ce qu’il pense être approprié et ce qu’il serait heureux de commenter. au.”

Les questions que les militants souhaiteraient voir discutées dans le cadre de l’enquête et par conséquent la portée que l’enquête pourrait prendre “va être absolument sans précédent”, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a jusqu’à présent mis en garde contre la comparaison du nombre de morts du Royaume-Uni à celui d’autres pays au milieu de la pandémie, affirmant qu’il est actuellement difficile de faire des comparaisons internationales.

Il n’y a pas de norme internationale acceptée pour mesurer les décès.

Cela a conduit tous les pays à utiliser différentes méthodes statistiques pour enregistrer leur nombre de morts.

En Angleterre, les responsables comptent toute personne décédée dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif comme un décès Covid, même si elle est décédée de quelque chose de totalement indépendant.

Le Royaume-Uni a également le taux le plus élevé de tests Covid au monde, ce qui signifie que plus d’infections sont susceptibles d’être détectées que dans d’autres endroits et augmentent donc les chances qu’un décès soit enregistré comme dû à la pandémie.

Aujourd’hui, plus d’un million de personnes sont testées pour le virus chaque jour au Royaume-Uni.