Enquête de l’OMS sur les origines du COVID-19 compromises ⋆ 10z viral

Le personnel de sécurité surveille à l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan lors d’une visite de l’équipe de l’OMS chargée d’enquêter sur les origines de la maladie à coronavirus à Wuhan, province du Hubei, Chine, le 3 février 2021 (Thomas Peter / .)

L’enquête de l’Organisation mondiale de la santé sur les origines du COVID est un scandale international. L’organisme mondial de la santé a publié un rapport conjoint avec le gouvernement chinois sur ses conclusions sur la maladie, à la suite d’une mission de l’OMS en Chine en février, et il ne fait que confirmer les graves doutes nourris par des observateurs extérieurs quant à l’impartialité du groupe.

Les 17 chercheurs nommés par l’OMS et les 17 experts chinois qui ont rédigé l’étude rejettent d’emblée comme «extrêmement improbable» la théorie de laboratoire sur l’origine du COVID – l’idée, en particulier, qu’elle a fui de l’Institut de virologie de Wuhan, qui est le plus élevé. laboratoire de niveau de sécurité en Chine (niveau de biosécurité quatre) et un laboratoire connu pour avoir expérimenté des coronavirus portés par des chauves-souris. Ils affirment plutôt que le virus a très probablement atteint les humains soit directement des chauves-souris, soit des chauves-souris via d’autres petits mammifères.

La vérité est que chacune de ces théories n’est que cela – une théorie, encore non étayée par des preuves matérielles directes. Mais la théorie du laboratoire ne peut pas être rejetée allègrement, même si, assez incroyablement, l’étude de l’OMS traite plus sérieusement une théorie démystifiée poussée par le gouvernement chinois affirmant que la maladie est originaire de Chine lorsqu’elle est arrivée sur des emballages d’aliments surgelés étrangers.

Un segment récent sur 60 Minutes a expliqué pourquoi la théorie du laboratoire reste une explication plausible. Jamie Metzl, chercheur principal au Conseil de l’Atlantique qui conseille l’OMS sur le génie génétique, a noté que l’installation avait expérimenté neuf virus prélevés dans des cavernes de chauves-souris, dont un présentant des similitudes génétiques avec le SRAS-CoV-2. Plus important encore, la théorie privilégiée par l’OMS ne parvient pas à expliquer un chaînon manquant. Si c’était vrai, a déclaré Metzl, le virus se serait manifesté avant d’atteindre Wuhan: «Vous auriez eu une épidémie, peut-être dans le sud de la Chine, où ils ont ces fermes d’animaux. Vous avez peut-être vu une sorte de preuve d’une épidémie en cours de route. »

Le gouvernement américain a déclassifié les principales évaluations du renseignement soutenant la théorie des fuites en laboratoire. Une fiche d’information publiée par le département d’État en janvier a révélé que les États-Unis «ont des raisons de croire que plusieurs chercheurs du WIV sont tombés malades à l’automne 2019», que les chercheurs du laboratoire ont travaillé avec «RaTG13, le coronavirus de la chauve-souris identifié par le WIV en Janvier 2020 comme son échantillon le plus proche du SRAS-CoV-2 », et que l’installation« a collaboré à des publications et des projets secrets avec l’armée chinoise », bien qu’elle se fasse passer pour une institution de recherche civile.

Non seulement le travail des enquêteurs de l’OMS a été sévèrement restreint par le gouvernement chinois, mais ils ont eux-mêmes été étrangement opposés à ces conclusions. Lors d’une conférence de presse à Wuhan, Peter Ben Embarek, le chercheur qui a dirigé la mission, a qualifié la théorie des fuites en laboratoire d ‘«extrêmement improbable», mais après son retour de Chine, il a précisé qu’elle n’était «certainement pas hors de propos». (Le rapport de la mission de l’OMS cette semaine revient à la première formulation de Ben Embarek.)

Un autre chercheur de la mission, Peter Daszak, président de l’association à but non lucratif EcoHealth Alliance, avait organisé une déclaration signée par des chercheurs qui qualifiait l’hypothèse de fuite de laboratoire de «théorie du complot» près d’un an auparavant.

Notamment, l’EcoHealth Alliance de Daszak a reçu une subvention des National Institutes of Health qu’elle a utilisée pour financer la recherche au WIV, et il a co-écrit plus de 20 études avec des chercheurs chinois du parti-État ou autrement financés par les institutions du parti-État chinois, y compris le People’s Armée de libération. En d’autres termes, comme le disait une lettre de février de plus d’une vingtaine de scientifiques critiquant le travail de la mission de l’OMS, ses «déclarations publiques jettent de sérieux doutes sur son objectivité scientifique».

Quelqu’un avec des conflits d’intérêts aussi évidents n’aurait jamais dû faire partie du panel d’enquête de Wuhan, et il est révélateur que Daszak était le seul Américain autorisé à rejoindre la mission, après que l’organisation a refusé les scientifiques proposés par le gouvernement américain.

Mais une réticence à considérer sérieusement la théorie du laboratoire a caractérisé le débat sur les origines depuis le début.

Lorsque l’ancien directeur du CDC, Robert Redfield, a déclaré la semaine dernière qu’il pensait que le virus s’était échappé de WIV, le New York Times et CBS ont publié des articles dépeignant sa déclaration comme non étayée par la science (initialement, le titre du NYT l’appelait à tort «démystifié»). Pendant ce temps, les principaux législateurs du Maryland ont fait pression sur le gouverneur Larry Hogan, que Redfield conseille sur les questions de COVID, pour qu’il se distancie de l’ancien fonctionnaire, car ses commentaires auraient exposé les Américains d’origine asiatique à un plus grand risque de violence.

Abordant la controverse, le Dr Anthony Fauci a déclaré que pour que l’explication de Redfield soit vraie, le virus aurait «pénétré dans la population humaine extérieure déjà bien adaptée aux humains». Cela pourrait bien s’être produit, cependant, et serait cohérent avec les expériences de «gain de fonction» qui rendent une maladie plus infectieuse à des fins de recherche scientifique.

L’administration Biden, sans approuver la théorie du laboratoire, a confirmé les conclusions sous-jacentes contenues dans la fiche d’information WIV de l’ère Trump, selon les commentaires d’un haut responsable de l’administration anonyme au Washington Post, Josh Rogin, début mars. Dimanche, le secrétaire d’État Antony Blinken a exprimé «de réelles inquiétudes quant à la méthodologie et au processus» derrière le rapport de l’OMS, étant donné le rôle du gouvernement chinois dans sa production.

Et après la publication du rapport mardi, les États-Unis ont publié une déclaration conjointe avec 13 autres pays pour exprimer leur inquiétude quant au fait que l’étude «avait été considérablement retardée et n’avait pas accès à des données et des échantillons complets et originaux». Même le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré à propos de l’hypothèse de laboratoire lors de ses remarques sur l’étude: «Je ne pense pas que cette évaluation soit suffisamment approfondie» et a appelé à une enquête plus approfondie sur la théorie.



Compte tenu de tout ce que nous ne savons toujours pas, il serait utile au public, sans parler de l’histoire et de la science, d’avoir une enquête vraiment fiable et complète sur les origines de cette calamité. Ce que nous savons, c’est qu’une telle enquête ne sera jamais à venir de l’OMS ou sous le PCC.

